La cámara del Pixel 8 Pro queda en cuarto lugar en el ranking de DXOMark

Los teléfonos Pixel de Google son conocidos por ofrecer excelentes cámaras. Es un apartado que ha hecho muy populares a los Pixel, sobre todo por el procesamiento software de la imagen.

El Pixel 8 Pro es el último teléfono Pixel de Google, pero no es el mejor del mercado en cuanto a cámara según las pruebas de DXOMark.

Según DXOMARK, el Pixel 8 Pro ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. El primer puesto lo ocupa el Huawei P60 Pro, seguido del iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Pro. Esto no quiere decir que el Pixel 8 Pro no tenga buenas cámaras; simplemente no es la mejor, según los resultados de DXOMARK.

El Pixel 8 Pro sí resultó ser el mejor para fotografía y vídeo a la luz del día. También logró la máxima puntuación en la categoría gran angular, y las fotos ultra gran angular tuvieron altos niveles de calidad de imagen incluso con poca luz. El Pixel 8 Pro cambia a ultra gran angular para elementos en primer plano, lo que a su vez ofrece «excelentes imágenes macro.» Google utiliza una nueva lente ultra gran angular de 48MP en el Pixel 8 Pro, y DXOMark afirma es el ultra gran angular más capaz que ha probado hasta ahora.

En el caso de uso «Amigos y familia», el Pixel 8 Pro ocupó el tercer lugar entre sus competidores. Sus aspectos más destacados fueron «gran precisión del tono de piel, cero retardo del obturador y un gran modo bokeh.»

En general, el Pixel 8 Pro produce imágenes con colores agradables, ya que consigue un balance de blancos neutro y una reproducción precisa del color en todas las condiciones de luz. Si bien consigue una exposición precisa del objetivo, hay alguna ligera subexposición ocasional de los sujetos.

En fotografía con poca luz, el Pixel 8 Pro captura imágenes con «exposición precisa y representación natural de la escena.» Si bien gestiona bien el ruido, algunas tomas resultaron en una mayor pérdida de detalles finos.

Sin duda puedes contar con el Pixel 8 Pro para selfies, ya que ocupó el segundo lugar justo detrás del iPhone 15 Pro Max. DXOMARK dice que el teléfono ofrece un «excelente rendimiento, particularmente en la representación del color.» Los primeros planos y las tomas a larga distancia dan como resultado una mejor compensación entre textura y ruido gracias al nuevo enfoque automático.