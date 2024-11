La función ‘Está sonando’ de los Pixel podría mostrar portadas de álbumes

Google podría estar preparando una mejora a su función Está sonando al añadir una característica muy solicitada: la portada del álbum en la página de historial.

Aunque Está sonando ha demostrado una notable precisión en la identificación de canciones, hasta ahora, la lista solo muestra el nombre de la canción y el artista, sin imágenes adicionales.

Está sonando es una herramienta que trabaja constantemente en segundo plano, pero exclusivamente para identificar música. Esta función se introdujo por primera vez en 2017 junto con el lanzamiento del Pixel 2 y ha seguido siendo exclusiva de los teléfonos de la serie Pixel, incluyendo los más recientes, como el Pixel 9. A diferencia de otras aplicaciones como Shazam, que llevan años ofreciendo servicios similares, Está sonando tiene algunas características diferenciales.

Lo que hace a Está sonando destacar es que funciona de manera completamente autónoma en segundo plano. Los usuarios de Pixel no necesitan activar la función manualmente; incluso pueden dejar sus teléfonos en el bolsillo mientras la tecnología hace su trabajo.

Utiliza núcleos de CPU de baja energía del procesador para analizar continuamente el audio captado por el micrófono. Cuando detecta algo que parece música, solicita a los núcleos de alto rendimiento que graben unos segundos del sonido.

Luego, el audio grabado se compara con una base de datos que contiene decenas de miles de huellas digitales de canciones populares, organizadas por región. Si hay una coincidencia, el nombre de la canción y el artista se muestran en la pantalla de bloqueo o como una notificación. Este proceso garantiza que sea bastante preciso.

A pesar de su efectividad, uno de los principales puntos débiles ha sido la presentación limitada de su historial de canciones reconocidas, que solo muestra el nombre del tema, el artista y la hora en que se identificó. No obstante, se han detectado indicios de que esto podría cambiar pronto.

La sección de historial de canciones reconocidas se encuentra en Configuración > Sonido y vibración > Está sonando. Aquí, las canciones aparecen en orden cronológico inverso con un ícono genérico al lado. Hasta ahora, Google no ha añadido imágenes de álbumes a esta lista, pero según un informe de Android Authority, esto podría actualizarse en breve.

Un cambio reciente en el código sugiere que la aplicación del sistema encargada de descargar la base de datos de Está sonando podría comenzar a obtener también la portada de álbum de las canciones identificadas. El cambio, titulado «#AlbumArt Add Now Playing album art downloads to the network usage log», apunta a futuras mejoras en esta área.