Bard, el chatbot de inteligencia artificial generativa de Google, ha sido noticia desde que se lanzó al público en fase experimental. Era inevitable que alguien sacara a colación el debate Android vs. iOS con Bard, y sorprendentemente, la IA parece tener preferencia.

En una prueba, un desarrollador mostró en Twitter el resultado de prguntar a Bard «¿Prefieres iOS o Android?», a lo que el chatbot de IA generativa respondió a favor de iOS. Aunque Google afirma abiertamente que las respuestas de Bard no representan la opinión de la empresa, es curioso que una IA tenga una preferencia para empezar.

En otras pruebas con la misma consulta, Bard explicó que prefiere iOS por su facilidad de uso, su interfaz de usuario pulida y sus frecuentes actualizaciones de software.

Sin embargo, cuando se le da la vuelta a la pregunta «¿Prefieres Android o iOS?», Bard expresó su preferencia por la personalización de Android, la selección de aplicaciones y los dispositivos más asequibles. Al parecer, el sistema operativo que mencionas en primer lugar en la pregunta es el que Bard prefiere, lo cual no dice mucho a su favor.

En la actualidad, no hay forma de determinar cómo llega Bard a una respuesta. En teoría, una IA conversacional como Bard no debería tener preferencias ni prejuicios. Sea cual sea la respuesta de Bard a la pregunta de iOS vs. Android, se podría teorizar que la IA busca ajustarse a tus prejuicios, o que sus datos de entrenamiento de origen público están sesgados.