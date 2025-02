La inesperada historia de YouTube: De un sitio de citas a un gigante del vídeo

Hace veinte años, tres ex empleados de PayPal dieron vida a un proyecto que, en principio, tenía un enfoque muy distinto al que conocemos hoy.

Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim lanzaron YouTube.com con la intención de que fuera una plataforma de citas online. Sin embargo, la idea inicial no logró atraer suficiente interés por parte de los usuarios.

Ante la dificultad de generar contenido y atraer participantes, los propios creadores decidieron dar el primer paso y subir un video.

Así nació «Yo en el zoo», el primer clip en la historia de YouTube, publicado el 23 de abril de 2005. En él, Jawed Karim aparecía en el zoológico de San Diego, marcando el inicio de una nueva era para el contenido en línea.

A partir de ese momento, la plataforma permitió que cualquier persona con acceso a internet pudiera compartir sus propios videos, algo que transformaría por completo la forma en que consumimos información y entretenimiento.

Con el tiempo, los usuarios comenzaron a inundar YouTube con contenido de todo tipo. Entre los primeros videos virales destacó «Lazy Sunday», un sketch de Saturday Night Live que capturó la atención del público. No obstante, su popularidad también trajo consigo un problema: la infracción de derechos de autor.

NBC solicitó la eliminación del video, lo que evidenció una de las principales tensiones en el ascenso de YouTube. Mientras algunos veían la plataforma como un caos en términos de propiedad intelectual, otros la consideraban un espacio de democratización del contenido audiovisual.

Apenas un año después de su lanzamiento, YouTube ya era un fenómeno imparable. En octubre de 2006, Google reconoció su potencial y adquirió la plataforma por más de 1.600 millones de dólares, consolidándola como un gigante del contenido en línea.

A lo largo de los años, YouTube no ha estado exento de críticas y problemas. La plataforma ha sido cuestionada por su manejo de la privacidad de los usuarios, la proliferación de contenido tóxico y los algoritmos que han sido acusados de fomentar la radicalización.

A pesar de todo, «Me at the zoo» sigue en línea, recordando un momento más inocente en la historia de internet. Con 348 millones de visualizaciones, no es el video más visto de la plataforma (honor que ostenta «Baby Shark»), pero representa el inicio de una revolución digital que transformó la forma en que el mundo consume contenido audiovisual.