La lucha de los usuarios Android por disfrutar del esplendor del HDR dinámico

💰 ¡Ahorra hasta 90%! ¡Microsoft Office 2021 por 24.25€ , no encontrarás una oferta igual! [ Más info ]

Casi todos los smartphones y tablets de gama alta son compatibles con HDR dinámico en alguno de sus formatos, como HDR10+, o Dolby Vision, pero existe una frustración entre los usuarios Android para poder disfrutar de estos contenidos.

Netflix, por ejemplo, muestra sólo 2 teléfonos Android compatibles con Dolby Vision. Uno es el LG G6, que fue lanzado en 2017, y el otro es el Sharp Aquos R5G, que se vendió principalmente en Japón. Netflix ni siquiera soporta HDR10+.

Por supuesto, la lista de smartphones que indica Netflix en su web que soportan HDR normal es muy superior, pero HDR «a secas» no es tan bueno como los estándares HDR10+ o Dolby Vision, que soportan metadatos dinámicos.

El número de smartphones Android que soportan HDR10 + es superior a los que soportan Dolby Vision, posiblemente debido al coste de licencia, pero el problema es que no hay mucho contenido HDR10+.

Hace tiempo escuchamos que Google estaba tratando de introducir dos nuevos formatos multimedia para ofrecer vídeo HDR y audio 3D bajo una nueva marca reconocible por el consumidor sin los derechos de licencia que los fabricantes de hardware tienen que pagar actualmente a Dolby. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento en este aspecto.

En el mundo Apple, los iPhone soportan Dolby Vision, por lo que es posible disfrutar de contenidos en este formato en Netflix y otros servicios compatibles sin problemas.

Amazon Prime Video y Google TV & Movies están en la misma situación: ambos soportan HDR. Google TV no especifica si es HDR10+ o Dolby Vision, solo dice HDR en la mayoría de las películas. Amazon Prime Video soporta HDR10+ pero no hay mucho contenido. Por último, aunque YouTube soporta HDR10+, no parece sencillo conseguir reproducir contenidos en este formato.