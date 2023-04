My Cloud de Western Digital lleva 5 días caído, pero hay una solución para acceder a tus ficheros

El servicio My Cloud de Western Digital para acceder a tus archivos personales a través de Internet ha estado oficialmente fuera de servicio durante cinco días.

El pasado domingo, 2 de abril, el fabricante de almacenamiento de datos anunció que estaba experimentando una interrupción del servicio que afectaba a un montón de productos, incluyendo My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi y SanDisk Ixpand Wireless Charger.

Western Digital emitió una declaración el 3 de abril que decía básicamente lo mismo, así como un comunicado de prensa aclarando que estaba «implementando medidas proactivas para asegurar sus operaciones de negocio, incluyendo la toma de sistemas y servicios fuera de línea.»

Hoy, con la red aún caída, la empresa indica que los propietarios de My Cloud Home, My Cloud Home Duo y SanDisk ibi (el gestor de fotos inteligente de SanDisk) pueden seguir accediendo a los archivos almacenados en sus dispositivos con una función de acceso local. Ya está «habilitada y funcional» para los productos My Cloud OS5.

Los propietarios pueden habilitar el acceso local en cualquier ordenador Windows o macOS que esté conectado a la misma red que su dispositivo impactado. Los usuarios tendrán que crear una cuenta específica de acceso local, qu parece un proceso algo complicado.

Hay que tener en cuenta que, al parecer, es necesario haber configurado el dispositivo antes de la caída, por lo que los nuevos propietarios tendrán que esperar.

Todos estos problemas son el resultado de un «incidente de seguridad de la red» que permitió a una parte no autorizada acceder a datos de los sistemas de la empresa, según el anuncio del 3 de abril. Los clientes de MyCloud se han mostrado cada vez más inquietos a medida que pasan los días y siguen quejándose de que no pueden acceder a los datos almacenados en sus dispositivos.