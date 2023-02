La Oficina de Copyright de EE.UU. dictamina que las imágenes generadas por IA no están protegidas por derechos de autor

La Oficina de Copyright de EE.UU. ha dictaminado que las ilustraciones de un nuevo cómic creadas con el programa de IA Midjourney no están protegidas por la ley de derechos de autor.

Según una carta emitida por la Oficina de Derechos de Autor, el cómic, Zarya of the Dawn, fue escrito por Kristina Kashtanova, y la Oficina de Derechos de Autor señala que el texto de la publicación sigue estando cubierto por los derechos de autor. Pero los dibujos, todos ellos creados por Midjourney, no gozan de la misma protección de la propiedad intelectual.

Kashtanova solicitó originalmente la protección de los derechos de autor en septiembre de 2022, pero no reveló que las ilustraciones fueron hechas por un generador de imágenes de IA.

Concluimos que la Sra. Kashtanova es la autora del texto de la Obra, así como de la selección, coordinación y disposición de los elementos escritos y visuales de la Obra. Dicha autoría está protegida por los derechos de autor. Sin embargo, como se explica más adelante, las imágenes de la obra generadas por la tecnología Midjourney no son producto de la autoría humana Dado que el registro actual de la obra no renuncia a su contenido generado por Midjourney, tenemos la intención de anular el certificado original expedido a la Sra. Kashtanova y expedir uno nuevo que cubra únicamente el material expresivo creado por ella.

La carta continúa explicando que sólo las imágenes creadas por seres humanos pueden obtener protección de derechos de autor, citando casos en los que animales han tomado fotos, que no están cubiertas por la ley de derechos de autor en los EE.UU.

La carta también señala que Kashtanova intentó argumentar que sus indicaciones a Midjourney eran un tipo de creación o autoría, lo que la Oficina de Derechos de Autor rechazó.

Una persona que proporciona indicaciones de texto a Midjourney no «forma realmente» las imágenes generadas y no es la «mente maestra» detrás de ellas. «La información contenida en la instrucción puede ‘influir’ en la imagen generada, pero el texto de la instrucción no dicta un resultado específico», dijo la Oficina de Derechos de Autor.

Las herramientas de creación de imágenes por IA como Midjourney funcionan entrenándose con millones de imágenes disponibles en la web, creando imágenes que se asemejan a cosas que ya existen de alguna forma en algún lugar.

Por ejemplo, actualmente hay una cuenta de Instagram llamada AI Muppet Generator que publica imágenes creadas por la IA que parecen que podrían haber sido producidas por el estudio de Jim Henson. Pero no lo fueron. Son «nuevos» teleñecos que se crearon con Midjourney y no tienen ninguna relación con Disney, que compró la marca de los Teleñecos en 2004.