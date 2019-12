El Samsung Galaxy Fold tuvo un inicio bastante accidentado ya que los primeros medios a los que les llegó experimentaron problemas de durabilidad de la pantalla.

El Samsung Galaxy Fold salió finalmente a la venta en septiembre, así que ahora todos los rumores están centrados en su sucesor. Hace unos días vimos un prototipo de un smartphone plegable de Samsung con un diseño diferente tipo «concha» como el Moto Razr.

Hoy la conocida fuente de filtraciones Ice Universe ha publicado que el nuevo Galaxy Fold utilizará un «cristal ultra delgado» para cubrir la pantalla en lugar del plástico que vimos en el Galaxy Fold original.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019