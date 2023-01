La serie Galaxy S24 de Samsung solo tendrá dos modelos según un informe

El sitio coreano The Elec afirma que Samsung podría optar por lanzar solo dos variantes de teléfono para la serie Galaxy S de 2024.

Al parecer, está trabajando en dos proyectos, que presumiblemente se convertirán en el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Ultra, respectivamente, pero no está en marcha un proyecto para un «modelo intermedio» (S24+).

Las razones por las que Samsung podría decidir prescindir del Galaxy S24+ es que los compradores no parecen estar especialmente interesados en los modelos de tamaño Plus.

Según el informe, se vendieron 31,5 millones de unidades de la serie Samsung Galaxy S22, pero sólo 5,5 millones (17%) eran de la variedad Plus. El S22 Ultra (45%) fue el que tuvo más éxito, y el S22 estándar también se vendió bien (38%).

Además, no sólo las ventas de los miembros Plus de la serie Galaxy S inquietan a Samsung; Apple también parece estar sufriendo con las ventas de su iPhone 14 Plus.

Las cifras estimadas de envíos de la gama ascienden a 94,2 millones de unidades, de las que el iPhone 14 estándar (32%), el iPhone 14 Pro (32%) y el iPhone 14 Pro Max (30%) se llevan la mayor parte. Eso deja sólo un 6%, o 5,5 millones de unidades, para el iPhone 14 Plus.

Otros factores que pueden obligar a Samsung a eliminar el Galaxy S24+ de su gama son el descenso de las ventas mundiales de smartphones y los mejores márgenes de beneficio que ofrecen las ventas de los modelos de gama alta.

Es posible que Samsung se centre sobre todo en hacer del Galaxy S24 Ultra el buque insignia a batir en 2024 para atraer a los fans de los smartphones, mientras confía en que sus millones de seguidores fieles a la marca se hagan con el Galaxy S24 estándar, más barato.