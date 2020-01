La UE permite a Huawei formar parte de las redes 5G si los países no ven riesgo

Las nuevas directrices de la UE anunciadas hoy otorgan a los países de la UE la capacidad de restringir o excluir a proveedores de 5G de alto riesgo de las partes centrales de sus redes de telecomunicaciones.

Esta medida está claramente dirigida a la empresa china Huawei Technologies pero no es tan restrictiva como solicitaba Estados Unidos, que proponía una prohibición completa.

Estas recomendaciones no vinculantes, acordadas por los 28 países del bloque, tratan de abordar los riesgos de seguridad cibernética a nivel nacional y de la Unión Europea, y las preocupaciones se centran principalmente en Huawei, aunque las directrices no identifican a ningún país o empresa en particular.

La UE considera que las redes 5G son fundamentales para impulsar el crecimiento económico y competir globalmente. Huawei, el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones, compite con la empresa sueca Ericsson y la finlandesa Nokia.

Huawei ha emitido una declaración en la que recibe de buen grado las directrices de la UE sobre la seguridad de 5G.

Huawei acoge positivamente la decisión de Europa que permite a la compañía continuar participando en el despliegue de 5G de Europa. Esta decisión sobre la seguridad de 5G, tomada de forma imparcial y basada en evidencias, permite a Europa tener una red 5G más segura y rápida. Huawei ha estado presente en Europa durante casi 20 años y tiene un sólido historial en materia de seguridad. Continuaremos trabajando con los gobiernos europeos y la industria para desarrollar estándares comunes que fortalezcan la seguridad y fiabilidad de la red.”

Los proveedores no pertenecientes a la UE son bienvenidos en Europa siempre y cuando cumplan con las normas, ha dicho el jefe de la industria europea Thierry Breton en una conferencia de prensa.

Las directrices piden a los países de la UE que evalúen el perfil de riesgo de los proveedores a nivel nacional o de la UE y les permiten excluir a proveedores de alto riesgo para la infraestructura central. También se les aconseja usar varios proveedores de 5G en lugar de depender de una sola compañía.

Estados Unidos quería que la Unión Europea prohibiese a Huawei por el temor a que sus equipos puedan ser utilizado por China para espiar, acusaciones que han sido fuertemente rechazadas por la empresa.

El martes, Gran Bretaña optó por permitir a Huawei suministrar equipos para partes no sensibles de su red de 5G en lugar de ceder a la presión de los EE.UU. y prohibir el equipamiento de la empresa por completo.

Los países de la UE tienen hasta abril para implementar las directrices y junio para informar sobre sus progresos.