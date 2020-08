La Xbox Series X no será más ruidosa que la actual consola Xbox One X

El director de la división de juegos de Microsoft, Phil Spencer, dio ayer la entrevista más inusual de su vida, ya que tuvo lugar dentro de Nintendo Animal Crossing: New Horizons.

Spencer fue invitado a «Animal Talking», el primer y único programa de entrevistas del mundo que forma parte de Animal Crossing: New Horizons (en realidad, no es más que un podcast ).

Spencer habló sobre el reciente aplazamiento de Halo Infinite y se le preguntó sobre los rumores de que Microsoft estaba considerando lanzar el juego en varias «fases», por ejemplo, liberando primero la parte multijugador.

Spencer confirmó que se consideraron otros planes para gestionar el retraso de Halo Infinite, incluyendo el envío del juego por partes, pero Spencer dice que Xbox no quería hacer esto. Aunque sabe que la gente está «decepcionada» por el retraso del juego, también cree que es el movimiento correcto.

También reiteró que la consola en sí no se retrasará, y recordó que tiene la consola en casa desde el año pasado. Después de jugar en la Xbox Series X, dice, es «difícil volver» a Xbox One.

También habló sobre los «desafíos de diseño únicos» a los que se han tenido que enfrentar tanto Microsoft como Sony cuando se trata de refrigeración. Spencer prometió que la Xbox Series X no será más ruidosa que la Xbox One X, ya que los ventiladores no sonarán más fuertes que los de ahora.