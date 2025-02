Las cámaras del Nothing Phone (3a) y (3a) Pro filtradas: esto es lo que ofrecen

La expectativa en torno a los nuevos Nothing Phone (3a) y (3a) Pro sigue en aumento, y recientemente se han filtrado dos videos promocionales que ofrecen una mirada más detallada a estos dispositivos.

Además de confirmar especificaciones previamente filtradas, los videos desvelan algunas características nuevas, en especial relacionadas con las capacidades fotográficas.

El modelo Pro se perfila como la opción más avanzada de la nueva línea, y uno de sus puntos fuertes será el sistema de cámaras. Según el video filtrado, el Nothing Phone (3a) Pro contará con una cámara teleobjetivo periscópica de 3x, una característica esperada en este rango. Sin embargo, lo más interesante es la capacidad de zoom sin pérdida de calidad de hasta 6x, impulsada por la computación avanzada del dispositivo.

Otra novedad destacada es que el sensor teleobjetivo no solo se limita a capturas a distancia, sino que también podrá utilizarse para fotografía macro, lo que sugiere soporte para enfoque a distancias muy cortas. Esta versatilidad en la cámara amplía las opciones creativas para los usuarios.

Por su parte, el Nothing Phone (3a) también incorpora mejoras en el apartado fotográfico, aunque con especificaciones más modestas en comparación con su hermano mayor. Su sistema teleobjetivo ofrece un zoom óptico de 2x, pero el dispositivo es capaz de alcanzar un zoom sin pérdida de calidad de hasta 4x, según lo mostrado en el video.

No se menciona la compatibilidad con el modo macro en este modelo, lo que sugiere que esta característica será exclusiva de la versión Pro.

Ambos dispositivos están potenciados por la tercera versión del TrueLens Engine, un sistema de procesamiento de imagen que optimiza la calidad de las fotos mediante inteligencia artificial. El video promocional también menciona otras funcionalidades basadas en IA, aunque sin entrar en demasiados detalles. Se espera que estas herramientas hagan que la experiencia fotográfica sea más intuitiva y avanzada.

Los videos también confirman especificaciones previamente filtradas. Ambos modelos contarán con pantallas OLED de 6,77 pulgadas, un tamaño generoso que promete una experiencia inmersiva para el usuario. En cuanto al procesador, los dos dispositivos estarán equipados con el Snapdragon 7s Gen 3, lo que debería garantizar un rendimiento sólido en el segmento de gama media-alta.

Aunque los videos filtrados no muestran demasiados cambios en el diseño, se puede esperar que los Nothing Phone (3a) y (3a) Pro mantengan la estética minimalista y transparente que ha caracterizado a la marca. Sin embargo, aún no se ha revelado si habrá modificaciones en el icónico sistema de iluminación Glyph.