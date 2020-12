LG Wing 5G: Probamos sus pantallas giratorias

LG siempre se ha caracterizado por traer diseños nuevos al mercado. Fue la primera compañía en introducir un smartphone «modular» allá en 2016, y ahora está experimentado con nuevos factores de forma.

El LG Wing 5G es, probablemente, el smartphone más sorprendente de 2020. Posee dos pantallas superpuestas, una de las cuales puede girar 90 grados para que ambas pantallas formen una «T».

Este smartphone está pensado especialmente para la multitarea ya que puedes ejecutar dos apps a la vez, una en cada pantalla, pero también tiene un modo de vídeo Gimbal que simula un accesorio de este tipo.

He tenido oportunidad de utilizar el teléfono y probar sus pantallas giratorias durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Dos pantallas giratorias

La pantalla principal del LG Wing 5G es un panel OLED de 6.8″ con resolución Full HD+ (395 ppp), mientras que la pantalla secundaria es un panel OLED de forma casi cuadrada con diagonal de 3.9″ y 419 ppp.

A diferencia de los smartphones plegables de Samsung, Huawei o Motorola, la dos pantallas del LG Wing 5G no están pensadas para ser utilizadas como una gran pantalla extensible sino como dos pantallas independientes.

La bisagra gira con suavidad y la compañía afirma que ha sido probada para aguantar al menos 200.000 aperturas — eso son muchos años de uso. El giro es de 90 grados completo, ya que la pantalla no se mantiene firme en ninguna posición intermedia — aunque tampoco se me ocurre para qué podrías querer girar las pantallas solo 45 grados.

Resulta bastante fácil abrir la pantalla mientras sostienes el teléfono con una sola mano — siempre que sea la derecha, ya que con la mano izquierda es muy complicado dado que el giro de la pantalla se produce precisamente hacia ese lado.

Cerrar la pantalla con una sola mano ya no es tan sencillo, al menos para una mano de tamaño «estándar» como la mía.

Una vez abierta la pantalla, si quieres utilizarla para jugar en horizontal con ambas manos, probablemente querrás dar la vuelta al teléfono ya que, de lo contrario, la parte vertical te molestará.

Software adaptado a la doble pantalla

La capa de software que utiliza el LG Wing 5G ha sido adaptada para aprovechar la doble pantalla. Cuando giras la pantalla de arriba 90 grados, esta muestra un carrusel de apps que están adaptadas para la doble pantalla: navegador Whale, Galería, Cámara, YouTube, Maps y Asphat 9.

La interfaz tipo carrusel 3D se ve un poco retro pero cumple con su función adecuadamente.

La pantalla pequeña, por otro lado, muestra una versión reducida de la pantalla de inicio de Android con un conjunto reducido de aplicaciones que se pueden abrir y mostrar en dicha pantalla:

Aplicaciones de LG , incluyendo Contactos, Reloj, QuickMemo+, Música, Grabadora, Teléfono, Mensajes, Cámara, Galería, Lanzador de Juegos y SmartWorld

, incluyendo Contactos, Reloj, QuickMemo+, Música, Grabadora, Teléfono, Mensajes, Cámara, Galería, Lanzador de Juegos y SmartWorld Aplicaciones de Google , incluyendo Google, GMail, Maps, YouTube, Drive, YT Music, Play Películas, Fotos, Play Store y Chrome

, incluyendo Google, GMail, Maps, YouTube, Drive, YT Music, Play Películas, Fotos, Play Store y Chrome Aplicaciones de terceros como el navegador Whale preinstalado

También encontramos por defecto un acceso directo a un par de apps que se pueden abrir juntas: YouTube y Chrome. Al pulsar sobre ese icono, YouTube se abre en la pantalla principal y Chrome en la pantalla secundaria para que podamos navegar mientras vemos un vídeo.

Es posible crear accesos directos para abrir con un solo toque dos apps, una en la pantalla grande y otra en la pantalla pequeña. Esto es útil si acostumbras a utilizar dos apps juntas.

YouTube en la pantalla superior y Chrome en la pantalla inferior

El navegador Whale preinstalado utiliza el motor de Chrome y está adaptado para la doble pantalla. Por ejemplo, al pulsar sobre un vídeo, este se reproduce a pantalla completa en la pantalla principal mientras puedes seguir navegando en la pantalla secundaria.

Usos de la doble pantalla: Dos apps independientes

La mayor parte del tiempo, las dos pantallas funcionan de manera independiente, lo que puede ser útil si, por ejemplo, estás viendo un vídeo de YouTube o Netflix en la pantalla principal pero quieres usar una app para tomar notas o chatear en la pantalla secundaria a la vez.

También puede tener utilidad si, en el coche, abres la app de Google Maps en la pantalla grande y el reproductor de música en la pantalla pequeña. Así puedes controlar la reproducción de música sin perder de vista la app de navegación.

Google Maps en la pantalla principal y Música en la secundaria

Otra utilidad de la doble pantalla es abrir dos páginas web a la vez, aunque una de ellas se mostrará en la pantalla principal (en formato horizontal) y la otra en la pantalla secundaria (bastante pequeña), por lo que no es una gran experiencia en ningún caso.

Una limitación del modo de pantallas independientes es que no todas las apps están adaptadas para ejecutarse en la pequeña pantalla cuadrada. Por ejemplo, mientras que apps de mensajería como Telegram o Facebook Messenger sí que se abren, la popular app WhatsApp no aparece como apta para ser usada en la pequeña pantalla.

Por suerte, es posible forzar apps para que se puedan abrir en la pantalla secundaria. Esto me ha permitido, por ejemplo, abrir apps populares como WhatsApp o Twitter en la pantalla secundaria a pesar de no ser compatibles de manera oficial.

Usos de la doble pantalla: Apps multipantalla

Algunas apps están preparadas para ejecutarse en ambas pantallas, mostrando información útil en ambas. Es el caso, por ejemplo, del popular juego Asphalt 9, que permite visualizar la carrera en la pantalla principal y el mapa en la pantalla secundaria.

Otra app preparada para aprovechar ambas pantallas es YouTube, que puede mostrar en la parte inferior los controles de reproducción, el control de brillo y el volumen mientras disfrutas del vídeo en la gran pantalla horizontal. Lo mismo ocurre con otras apps de reproducción de música y vídeo.

El juego Asphalt 9 puede utilizar ambas pantallas

La aplicación Galería de LG también hace uso de la pantalla secundaria para permitir moverte rápidamente por las fotografías de los álbumes, controlar la reproducción de vídeos o incluso mostrar la interfaz completa de edición de fotos.

Editar fotografías en la pantalla secundaria resulta un poco extraño, ya que la imagen y los controles casi no caben en una pequeña tan pantalla. Sin embargo, tiene la ventaja de que puedes comparar instantáneamente tus ediciones con la imagen original, que sigue mostrándose en la pantalla principal.

Uso de la doble pantalla: Teclado separado

Un uso bastante habitual de la pantalla secundaria es mostrar un teclado para escribir sin restar espacio al contenido que se muestra en la pantalla principal.

Escribir en esta pequeña pantalla requiere un cierta curva de aprendizaje, pero acabas dominándolo y siendo una experiencia agradable.

Uso de la doble pantalla: Modo Gimbal

El modo Gimbal del LG Wing 5G imita el uso de un estabilizador Steadicam, mostrando todos los controles en la pantalla pequeña. Además, al colocar las pantallas en forma de «T», la sujeción es similar a la de un gimbal convencional.

El funcionamiento de la cámara en este modo parece ser magia ya que puedes desplazar el campo de visión sin mover físicamente el teléfono.

El truco del modo Gimbal es que el teléfono usa una cámara ultra gran angular (120º) de 12MP girada para capturar vídeo a 1080P (es decir, a 2MP). Esto permite dividir la imagen captada por el sensor de 12MP en seis rectángulos de 2MP y desplazar el campo de visión vía software, como si fuera una ventana virtual que se mueve por esos rectángulos.

El modo Gimbal ofrece tres modos de funcionamiento:

Modo Vista en primera persona, que permite moverte libremente en cualquier dirección.

Modo Pan Follow, que permite fijar la vista para que solo se mueva la vista en el eje horizontal, evitando así que tiemble la imagen cuando caminas.

Modo Siguiente (una mala traducción del modo Follow), que mueve el ángulo de manera horizontal o vertical para hacer seguimiento de un objeto o persona en movimiento.

Lo interesante del modo Gimbal es que el desplazamiento horizontal o vertical se realiza de forma muy suave, sin temblores y a velocidad constsante, ya que, como he comentado, el teléfono está inmóvil y lo que se mueve es una ventana virtual sobre un campo de visión fijo más amplio. De esta forma, los vídeos parecen ser más profesionales.

Este modo tiene algunas limitaciones ya que no se combinan píxeles para obtener una imagen más limpia, por lo que este modo no da grandes resultados por la noche. Por otro lado, aunque la cámara cuenta con un estabilizador de 6 ejes, no es tan estable como un gimbal de verdad, por lo que si te mueves mucho verás artefactos producidos por los algoritmos de estabilización digital tratando de compensar el movimiento.

Conclusiones

El LG Wing 5G es un soplo de aire fresco en el panorama de smartphones Android, donde hace tiempo que no vemos grandes novedades en factores de forma — salvo por los aún carísimos smartphones plegables.

La idea de dos pantallas giratorias es original y la ejecución de LG es impecable. El LG Wing 5G es algo más grueso y pesado que un smartphone convecional, pero no demsasiado en comparación con los smartphones plegables.

El reto al que se enfrenta LG si quiere seguir por este camino es convencer a los desarrolladores para adaptar sus apps en dos sentidos. Por un lado, para aprovechar la segunda pantalla para mostrar controles adicionales (como ya lo hacen YouTube o Asphalt 9) y, por otro lado, para que se puedan ejecutar en la pantalla secundaria mientras usas otra app en la pantalla principal.

Aunque poder ejecutar dos apps a la vez tiene su utilidad, los casos de uso están limitados dado el pequeño tamaño de la pantalla secundaria y al hecho de que la pantalla principal está en horizontal — la mayoría de las apps de Android están pensadas para ser utilizadas en vertical.

Utilizar el navegador mientras controlas la reproducción de música, ver un vídeo mientras chateas con tus amigos o escribir un email utilizando el teclado de independiente son algunos de los casos de uso que permite el LG Wing.

El mayor potencial podría estar en juegos que utilicen las dos pantallas a la vez, pero tengo dudas sobre que los desarrolladores quieran favorecer a unos jugadores en particular — los que tengan este teléfono — especialmente en partidas multijugador.

En definitiva, la doble pantalla del LG Wing 5G es interesante si vas a sacar partido a alguno de los casos de uso en tu día a día. En caso contrario, hay mejores opciones de LG u otros fabricantes.