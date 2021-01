Lola Flores «resucita» gracias a la IA en un deepfake muy realista para vender cerveza

👉 Interesante: Identifica llamadas no deseadas y graba llamadas gratis con 📞 CallApp [ +Info ]

La célebre cantante española Lola Flores murió en 1995, pero la marca de cerveza Cruzcampo ha utilizado la IA para devolverle la vida en un anuncio.

Cruzcampo ha hecho un deepfake de la emblemática estrella andaluza para protagonizar su nueva campaña publicitaria.

«Tú… ¿tú sabes por qué a mi se me entendió en todo el mundo? «Por el acento», dice la reencarnación de Lola Flores mediante IA. «Y no solo me refiero a la forma de hablar…».

La compañía ha recreado su voz, su rostro y sus rasgos utilizando una gran cantidad de horas de material audiovisual, más de 5.000 fotos y un minucioso proceso de composición y postproducción. Las hijas de Lola Flores, Rosario y Lolita, se involucraron personalmente en el proyecto.

Sin embargo, hay quienes condenan la campaña por poner en su boca palabras que ella no había dicho, sólo para vender cerveza.

Siento ser siempre un poco Grinch, pero el anuncio de Lola Flores de Cruzcampo me parece MAL. Por muy bien que esté el texto, dejad a las personas muertas tranquilas y no pongáis en su boca cosas que no dijeron. Y menos para fines comerciales. — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) January 21, 2021

En lo que todos coinciden es en que el deepfake es una recreación impresionantemente realista de la cantante. Si tienes curiosidad por saber cómo fue el proceso de producción, en este vídeo se explica brevemente.

Este anuncio llega después de un informe que califica a los deepfakes como el uso más preocupante de la IA para el crimen y el terrorismo.