L’Oreal lanza una línea de maquillaje virtual para Zoom y otras apps

En 2018, L’Oréal tomó la interesante decisión de comprar una empresa de filtros de realidad aumentada llamada Modiface.

Ahora en 2020, la compañía de cosméticos ha decidido lanzar una línea de «maquillaje virtual». Los filtros «Signature Face» ofrecen sombras de ojos, lápices labiales y productos para el cabello.

L’Oreal ha lanzado esta nueva serie con soporte para las apps más populares: Instagram, Snapchat, Snap Camera y Google Duo.

El soporte de Snap Camera es especialmente interesante ya que permite utilizar el maquillaje en muchos servicios de videoconferencias como Zoom.

L’Oréal está promocionando estos maquillajes como una forma de darle un toque de color a tu aspecto en las videollamadas.

En cuanto a los filtros en sí mismos, no tienen nada que no hayamos visto antes. No obstante, es interesante que una marca no tecnológica se haya lanzado a esta aventura. El movimiento tiene bastante sentido ya que las apps de redes sociales se están convirtiendo poco a poco en plataformas de comercio.