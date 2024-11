Los clásicos Unreal y Unreal Tournament pueden ser descargados gratuitamente

A la hora de preservar videojuegos clásicos, surge un problema recurrente: la colisión entre los derechos de propiedad intelectual y la falta de disposición de algunas empresas para mantener y ofrecer estos juegos al público.

Lo que es aún más frustrante es que, además de no darles soporte, estas compañías tampoco liberan los títulos al dominio público para que otros puedan preservarlos. Esto genera una paradoja en la que una empresa mantiene derechos sobre un videojuego que prácticamente ha «desaparecido», sin ofrecer una solución viable para conservarlo.

El concepto de derechos de autor se basa en un acuerdo entre creadores y la sociedad: se otorga un monopolio limitado a los autores sobre sus obras, con la promesa de que eventualmente estas pasarán al dominio público.

Cuando esto no ocurre, se rompe ese contrato implícito. Las compañías que se niegan a liberar sus juegos obsoletos están incumpliendo este principio, lo que debería tener consecuencias.

Por qué las empresas retienen derechos sobre juegos que ya no soportan

Existen varias teorías sobre esta práctica. Una de las más comunes es el aprovechamiento del interés en el retro-gaming. Muchas empresas afirman que mantienen los derechos para, eventualmente, lanzar versiones remasterizadas o reeditadas.

En algunos casos, cumplen esta promesa, pero en otros simplemente no ocurre. También está el caso de empresas, como Nintendo, que priorizan una protección férrea de su propiedad intelectual. Por último, hay títulos cuyos derechos están enredados en cuestiones legales, ya que las empresas responsables han desaparecido, lo que complica saber quién posee los derechos actualmente.

A pesar de estas complicaciones, existe una alternativa lógica: que las empresas renuncien al control absoluto de sus juegos antiguos que ya no tienen interés en mantener. Permitir que otros los preserven podría ser una solución simple y beneficiosa para todas las partes.

Un ejemplo reciente de este enfoque lo ofrece Epic Games, que ha trabajado con The Internet Archive para conservar dos de sus juegos más icónicos, Unreal y Unreal Tournament.

El caso de Epic Games y la preservación de Unreal

Epic Games, conocida hoy principalmente por Fortnite y el Unreal Engine, permitió que estos dos títulos históricos estén disponibles de forma gratuita en The Internet Archive.

Este gesto, anunciado por el grupo OldUnreal, facilita que los usuarios puedan descargar y jugar estos clásicos en hardware moderno gracias a instrucciones detalladas y un proceso simplificado.

Lo destacable aquí es que Epic pudo haber optado por conservar estos juegos para posibles remasterizaciones o secuelas. En cambio, decidió confiar en una plataforma reconocida para garantizar la preservación de estos títulos, permitiendo que los fans y la comunidad sigan disfrutándolos.

Aunque la iniciativa de Epic es encomiable, solo abarca dos juegos. Sería ideal que este tipo de decisiones se convirtieran en una tendencia o incluso en un programa gestionado por The Internet Archive. Las empresas que no deseen preservar sus juegos antiguos podrían delegar esta tarea a plataformas dedicadas, asegurando que no se pierdan piezas importantes de la historia del videojuego.

En última instancia, la preservación de videojuegos no es solo un tema de nostalgia, sino de conservar una parte esencial de la cultura digital para futuras generaciones. La apertura y la colaboración pueden ser la clave para lograrlo.