Los creadores de Yuzu, el emulador de Nintendo Switch, se rinden

Hace poco más de una semana, Nintendo tomó medidas legales contra los desarrolladores del famoso emulador de Nintendo Switch, Yuzu, acusándolos de «facilitar la piratería a una escala colosal».

Sorprendentemente, parece que Yuzu se rinde sin luchar y cede a todas las demandas de Nintendo.

Según un comunicado conjunto, Tropic Haze no solo acepta pagar $2,400,000 a Nintendo, sino que también admite que Yuzu está «principalmente diseñado para eludir y jugar juegos de Nintendo Switch». La compañía acuerda no trabajar más en Yuzu, no alojarlo, no distribuir su código ni sus características, no alojar sitios web y redes sociales que promocionen Yuzu, o hacer cualquier otra cosa que eluda la protección de derechos de autor de Nintendo.

Además, cederá el nombre de dominio yuzu-emu.org a Nintendo, acuerda eliminar no solo sus copias de Yuzu sino también «todas las herramientas de elusión utilizadas para desarrollar o utilizar Yuzu, como TegraRcmGUI, Hekate, Atmosphère, Lockpick_RCM, NDDumpTool, nxDumpFuse y TegraExplorer», y entregará cualquier «dispositivo de elusión física» y «hardware de Nintendo modificado» a Nintendo. También acuerda no eliminar cualquier otro «evidencia» que infrinja los derechos de propiedad intelectual de Nintendo.

Bunnei, el desarrollador de Yuzu y Citra, confirmó en el discord de Yuzu que ambos emuladores, Nintendo Switch y Nintendo 3DS, se ven afectados. «Hoy escribimos para informarles que Yuzu y el soporte de Yuzu para Citra se suspenden de inmediato».

Aún no está claro si este es el fin literal de Yuzu o Citra, ya que copias de ambos emuladores y su código fuente están en circulación. Tampoco está claro si este resultado podría afectar a otros emuladores más allá de Yuzu y Citra.