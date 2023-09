«Los doctores no podían operar mi tumor, pero este robot lo hizo» – y salvó su vida

Glenn Deir, una ciudadana canadiense, sigue viva gracias a un robot llamado Da Vinci, cuyo aspecto recuerda a una araña gigante con cuatro brazos.

Todo comenzó con un problema persistente: tenía molestias para tragar. Incluso beber agua a veces le escocía.

Un endoscopio reveló una aparente úlcera en la amígdala derecha, la única que le quedaba tras un cáncer que había sufrido dieciséis años antes. Tras algunas pruebas, se le diagnosticó un nuevo cáncer.

Dado que la extirpación del cáncer implicaba un corte delicado de la amígdala, la lengua y la garganta, el doctor se ofreció a derivar al paciente a un cirujano de Halifax que utilizaba un robot llamado da Vinci. Es un equipo muy caro. El de Halifax costó algo más de 8 millones de dólares.

Los «dedos» de Da Vinci pueden llegar donde la mano humana no puede. La cirugía es menos invasiva, las complicaciones menores y la recuperación más rápida. Pero Da Vinci no es R2-D2. No actúa de forma autónoma. Hace lo que le ordena su maestro, que en este caso fue el Dr. Martin Corsten. Está sentado detrás de una consola que controla los brazos de da Vinci mientras mira a través de cámaras de alta definición.

La operación duró dos horas y media. Fue más complicada de lo que había previsto el Dr. Corsten. La radiación anterior había anquilosado la amígdala, que no se desprendía con facilidad. El tumor de la lengua tenía el tamaño de una cereza grande. También tuvo que rotar un músculo para cerrar una brecha en la garganta.

Al ser preguntado al Dr. Corsten cómo habría sido la operación sin da Vinci, contestó: «En los buenos tiempos, le habríamos cortado la mandíbula en dos». Así es como conseguían el acceso.

El tratamiento de radiación habría hecho imposible incluso una simple extracción dental. La mandíbula no sanaría adecuadamente. Sin da Vinci, Glenn Deir no hubiera tenido opción quirúrgica.