Los límites ocultos del nuevo Pixel 9a: Lo que Google no cuenta

El gigante tecnológico Google presentó recientemente su nuevo smartphone económico, Pixel 9a, que aunque busca conquistar a usuarios con presupuestos ajustados, llega con limitaciones respecto a sus hermanos mayores.

Según recientes análisis técnicos, el dispositivo incorpora una versión más básica del sistema de inteligencia artificial Gemini, llamada Gemini Nano XXS.

Una de las razones principales para utilizar esta versión reducida del sistema Gemini es la cantidad limitada de memoria RAM del Pixel 9a, que cuenta con tan solo 8GB. Esta restricción implica que ciertas funciones avanzadas de inteligencia artificial, que requieren gran capacidad de procesamiento en tiempo real, no puedan ser implementadas en este modelo específico.

Entre las características que el Pixel 9a no incluye están Call Notes y Pixel Screenshots, dos aplicaciones ampliamente valoradas en modelos anteriores de la gama. La explicación técnica para esta ausencia es que estas funciones demandan un procesamiento intensivo de audio y vídeo que Gemini Nano XXS simplemente no puede realizar de forma adecuada.

Google, sin embargo, no menciona explícitamente en su página web cuáles son las funciones ausentes, lo que hace necesario recurrir a análisis externos para identificar claramente las limitaciones reales del dispositivo.

Otra característica peculiar del Pixel 9a es que el sistema Gemini Nano XXS se activa únicamente cuando es estrictamente necesario. Debido a la escasez de recursos del teléfono, mantener el modelo de inteligencia artificial activo permanentemente podría causar que otras aplicaciones y funciones del smartphone funcionaran con lentitud o de forma poco fiable.

A pesar de sus limitaciones, el Pixel 9a conserva ciertas capacidades atractivas. Entre las funciones destacadas por Google al momento de su lanzamiento están Gemini Live, Best Take, Add Me y Magic Editor, todas ellas enfocadas principalmente en la fotografía. También incluye otras utilidades útiles como Circle to Search y Call Assist, que no requieren un procesamiento tan intensivo.

Para mantener al Pixel 9a en una categoría económica, Google ha optado por utilizar componentes más antiguos, incluyendo el módem Exynos 5300, que carece de soporte para conectividad satelital. Este mismo módem ya generó críticas en 2023 cuando se incorporó en los modelos Pixel 8, debido a sus problemas de recepción de señal y su impacto negativo en la duración de la batería.

El nuevo Google Pixel 9a busca ofrecer una experiencia aceptable dentro del rango económico, pero los usuarios deben estar conscientes de que algunas funciones avanzadas podrían estar ausentes o no funcionar tan fluidamente como en otros modelos de gama alta de la misma compañía.