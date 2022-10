Los propios ingenieros de Google se burlan del funcionamiento del modo Incógnito de Chrome

A pesar de que Google está orgullosa del modo incógnito disponible en su navegador web Chrome, los propios ingenieros de la compañía no parecen tomárselo muy en serio.

Según un informe de Bloomberg, los ingenieros de Google se llevan burlando del modo de incógnito desde 2018, y la razón parece estar relacionada con la imagen de falsa privacidad que transmite.

En una conversación interna, un ingeniero de Google habría declarado que la compañía necesitaba cambiar tanto el icono del espía como el nombre de «incógnito» porque dan a los usuarios una impresión equivocada.

Los usuarios pueden ver el nombre y el icono de incógnito y creer que su navegación está mucho más protegida y es más privada de lo que realmente es.

Cuando utilizas el modo incógnito de Chrome, evitas que el navegador guarde tu historial de navegación y otros datos privados, además de impedir que Chrome registre tu sesión de navegación. En otras palabras, es más privado que si utilizas Chrome sin activarlo, pero solo desde el punto de vista de tu dispositivo.

Sin embargo, el modo de incógnito no hace nada más: no enmascarará tu dirección IP, ubicación u otros datos potencialmente identificables. No es una VPN.

Estas conversaciones entre los ingenieros se enmarcan en una demanda colectiva contra Google por considerar que la empresa recopilaba datos de los usuarios incluso cuando utilizaban el modo de incógnito y, sobre todo, que la empresa había engañado a esos usuarios haciéndoles creer que su información estaba protegida.