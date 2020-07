Los ricos podrán comprar su PlayStation 5 chapada en oro de 24K

Sólo faltan unos pocos meses para que Sony lance su consola de nueva generación PS5, de la que ya conocemos su diseño y especificaciones.

Se rumorea que tendrá un precio alrededor de los 500 euros, pero esa la versión para los usuarios pobres como nosotros ya que una compañía llamada Truly Exquisite lanzará versiones de la PS5 de lujo para los más adinerados.

Esta compañía afirma que planea lanzar versiones de la PS5 chapadas en metales preciosos. En concreto, la compañía afirma que comercializará versiones de la consola en oro de 24K, platino y oro rosa de 18K.

Todas ellas serán de tirada limitada y Truly Exquisite sólo lanzará 100 unidades de la versión oro de 24K, así que no tardes en hacer reserva, no sea que te quedes sin tu unidad.

Truly Exquisite pretende empezar a enviar los pedidos antes de fin de año, aunque todavía no ha compartido cuánto cobrará por las consolas — posiblemente porque Sony también ha revelado lo que costará la consola antes del tratamiento con metales preciosos.

No soy ningún experto en disipación térmica, pero me gustaría saber qué impacto tiene sustituir las paredes de plástico de la PS5 por un metal precioso en cuanto a la refrigeración de la consola. A fin de cuentas, cabe esperar que la nueva consola se caliente mucho.

La compañía vende otros dispositivos «de lujo» en su sitio web, incluyendo dispositivos de Samsung y Apple de los últimos años. Solo para ricos, claro.