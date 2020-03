La última versión de la capa de personalización One UI de Samsung es One UI 2.1, que se puede encontrar en los smartphones de la serie Galaxy S20 y en el Galaxy Z Flip. Aunque Samsung ya se está hablando de One UI 2.5, la compañía coreana se comprometió a llevar One UI 2.1 a sus buques insignia.

El fabricante ha cumplido su palabra: Tanto el Galaxy S10 como el Galaxy Note 10 están recibiendo algunas funcionalidades software de la serie Galaxy S20 en forma de la actualización One UI 2.1.

Esta actualización de software ofrece una mejor experiencia de vídeo y fotografía para los Galaxy S10 y Note 10. Con Single Take, el sistema de cámara y la IA capturan varias fotos y videos a la vez y, además, te recomienda la mejor captura de todas.

Gracias a un mejorado Night Mode en la serie Galaxy S10, y al nuevo Night Hyperlapse tanto en la serie Galaxy S10 como en la Note10, los usuarios podrán capturar mejores fotos y vídeos incluso con poca luz.

Cuando ya se ha seleccionado la mejor imagen, Custom Filter permite crear tu propio filtro con los colores y estilos que te gusten de tu imagen favorita. Esto crea un filtro reutilizable que puede ser utilizado en otras imágenes.

Para los que quieren dar un paso más y hacer su propia película con el móvil, Pro Video ofrece aún más control, permitiendo ajustar algunas configuraciones como el ISO, la velocidad de obturación y el nivel de exposición. También se puede cambiar de la cámara frontal a la trasera mientras se está grabando para obtener un vídeo único con la grabación de ambas tomas.

Esta actualización incorpora una gran variedad de características para organizar todo el contenido de la Galería. Gracias a la tecnología de IA, con Clean View activado, la aplicación de Galería agrupa automáticamente las fotos similares del mismo tema para una galería mucho más organizada. Los usuarios pueden seleccionar su favorita para que sirva como miniatura dentro de los grupos de fotos.

Al ver una foto en la galería, se puede hacer zoom en una imagen y presionar Quick Crop, ubicado en la esquina superior izquierda, para recortar fotos con cualquier tamaño.

Tras ordenar el contenido, se puede compartir de una forma más rápida. Con Quick Share, se puede ver quién de tus contactos está cerca para poder compartir fotos, videos o incluso archivos grandes con varias personas al mismo tiempo. Con Music Sharing, es posible ampliar la conexión Bluetooth emparejada sin necesidad de desconectarse para que un amigo pueda conectarse y reproducir su música.