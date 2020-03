Los Samsung Galaxy S20 Ultra más lujosos (y feos) del mundo ya están aquí

El Galaxy S20 Ultra es el smartphone más potente de Samsung en este momento, y no es precisamente un smartphone barato ya que parte de 1.359 €.

Si aún con todo quieres algo todavía más lujoso, el fabricante ruso Caviar ha lanzado cinco modelos de edición limitada de la S20 Ultra, todos dedicados a la baraja francesa.

La nueva colección se llama Galaxy S21 Fortune y está centrada en el juego de cartas Blackjack (o veintiuno), donde 21 es la puntuación más alta. Esta colección incluye cuatro ases y un comodín (Joker). Naturalmente, este último es el más valioso.

Estos smartphones exclusivos vienen con las mismas características que un Samsung Galaxy S20 Ultra normal ya que lo único que cambia es su exterior.

Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker Edition

El Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker Edition es un teléfono muy lujoso con un panel trasero hecho de kirinita compuesta. El acabado azul le da a este teléfono una apariencia elegante. Este smartphone está decorado con un grabado en relieve del Joker, cubierto con oro de 24 quilates.

Tres rubíes y tres zafiros hacen que el Ultra Joker Edition sea aún más valioso. Los rubíes simbolizan los diamantes y los corazones, mientras que los zafiros representan los tréboles y las picas.

Caviar producirá sólo 21 copias de este smartphone de edición limitada. El precio de este singular smartphone es de 39.900 dólares (35.600€).

Ediciones especiales para hombres

Además de la edición del Joker, Caviar también lanza cuatro Ases: picas, tréboles, diamantes y corazones. Los modelos Galaxy S20 Ultra Fortune Ace of Spades (picas) y el Fortune Ace of Clubs (picas) están pensados para hombres y tienen un precio de 5.290 dólares (4.700€). Solo se realizarán 21 copias

Ambos hechos de materiales exclusivos con un panel trasero de ónix compuesto negro. La figura en relieve del As de picas/tréboles está cubierta de oro puro.

Según Caviar, la edición Ace of Spades es una encarnación de la fuerza física y la voluntad, ideal para hombres aventureros. Mientras que el Ace of Clubs está diseñado para hombres dispuestos y enérgicos que no están acostumbrados a quedarse quietos.

Ediciones especiales para mujeres

Caviar también ha diseñado dos modelos pensados para mujeres con un precio de 5.290 dólares (4.700€). El Galaxy S20 Ultra Fortune Ace of Hearts (corazones) y el Fortune Ace of Diamonds (diamantes) vienen con un panel posterior de piedra compuesta roja. Estos lujosos teléfonos también vienen con una figura en relieve de As cubierta con oro, y están decorados con un logotipo de caviar grabado en oro.

Según Caviar, el Ace of Diamonds es un smartphone ideal para mujeres a las que les gusta mostrar su bienestar financiero, mientras que el Ace of Hearts representa el lado sensual de la vida humana. Al igual que los otros modelos de edición limitada de Caviar, estos teléfonos también vienen en una serie limitada de 21 copias.