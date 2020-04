Los smartphones más recientes de Huawei no recibirán el sistema de rastreo por contactos para el COVID-19

Google está desarrollando un sistema de rastreo por contactos para combatir la propagación del COVID-19 que estará integrado en el software de Android, y, como novedad, también en iOS gracias a que Apple y Google han colaborado conjuntamente.

Una primera versión de este sistema se lanzará en mayo, seguido por el sistema completo que se pondrá en marcha en «los próximos meses», según la declaración conjunta de Google y Apple.

Según ha desvelado Huawei, la mayoría de sus smartphones serán capaces de ejecutar el sistema de rastreo por contactos que Google está desarrollando para Android.

La actualización que traerá este sistema llegará únicamente a smartphones de Huawei que se lanzaron antes de que la compañía entrase en la lista de entidades estadounidenses en mayo de 2019. En esa fecha, Google dejó de trabajar con Huawei debido al veto.

En otras palabras, cualquier smartphone de Huawei que se haya lanzado con Android y los servicios de Google será elegible para recibir la actualización. Eso incluye el Huawei P30 y el Huawei P30 Pro, por ejemplo, pero no la serie Huawei Mate 30, que se lanzó en la segunda mitad de 2019, ni los recientes Huawei P40.

Huawei no ha confirmado cuál será el smartphone más antiguo que recibirá la actualización, pero sabemos que los más antiguos no la recibirán. Esto se debe a que el sistema desarrollado por Apple y Google se basa en la tecnología de Bluetooth de baja energía (BLE) que no está disponible en los smartphones antiguos.

Esto podría, desafortunadamente, representar hasta dos mil millones de teléfonos en todo el mundo, según un informe de The Financial Times.

Aunque la mayoría de los teléfonos lanzados en los últimos años incorporan BLE por defecto, esta tecnología no está presente en los smartphones más antiguos. Por suerte, hay aplicaciones como BLE Checker que pueden informarte sobre si está presente en tu dispotivo.