Me han robado mi iPhone: ¿Ahora qué hago?

Para un usuario, su iPhone es una de sus posesiones más preciadas. No solamente por lo que cuesta, sino porque es el centro de su vida digital. Por ello, la idea de que te roben el iPhone es aterradora, sobre todo si el ladrón consigue hacerse con el control de tu iPhone.

Lo primero que debes hacer siempre que adquieres un nuevo iPhone es habilitar Buscar mi iPhone en Ajustes > Tu foto de tu perfil > Buscar > Buscar mi iPhone. Eso te permitirá localizar tu teléfono y evitará que los ladrones puedan activarlo con otro Apple ID o venderlo libremente.

Otro consejo útil es utilizar la huella dactilar (en los modelos con Touch ID) o la cara (en los modelos con Face ID) para desbloquear el teléfono siempre que estés en un lugar público, ya que si utilizas un código numérico de seis o menos cidras, el ladrón podría memorizarlo y después robarte el teléfono para acceder a tus aplicaciones bancarias, realizar pagos con Apple Pay, etc.

De hecho, si acostumbras a utilizar mucho el código, una buena práctica puede es utilizar un código con letras y números, que es más complicado de capturar a distancia.

En cualquier caso, si ya te han robado tu iPhone, a continuación te contamos qué debes hacer.

¿Qué hacer si ya te han robado el iPhone?

Tan pronto como descubras que te han robado el iPhone, deberías hacerte con otro dispositivo con acceso a Internet para entrar en iCloud.com con tu Apple ID antes de que el ladrón pueda hacer cambios.

Si tienes a mano otro dispositivo de Apple con tu mismo Apple ID, será mucho más rápido porque basta con acceder a la app Buscar.

Una vez que accedas a iCloud.com, dirígete al icono Buscar y selecciona tu iPhone perdido o robado de la lista. Desde ahí puedes hacer distintas cosas, como emitir sonido, marcar como perdido y Borrar dispositivo.

El modo Perdido puede resultar útil si realmente lo has extraviado, ya que puedes dejar un número de teléfono y un mensaje para la persona que lo encuentre. Además, puedes intentar recuperar el teléfono tú mismo, ya que su ubicación se mostrará en un mapa si no está apagado.

En este punto, debes tener cuidado, ya que si ha sido robado y dejas tu número de teléfono de contacto, es posible que recibas mensajes por SMS o WhatsApp de los ladrones haciéndose pasar por Apple una vez que te hayas hecho con un duplicado de tu SIM y recuperes tu número de teléfono.

He visto mensajes de ladrones que, haciéndose pasar por Apple, te dicen que han encontrado tu teléfono y que lo van a enviar a tu tienda Apple más cercana, pero no sin antes pedirte que accedas a una web falsa (como alert-lost.info) con tus datos de iCloud para hacerse con ellos. A continuación, un ejemplo de uno de estos mensajes.

Si sabes que tu teléfono ha sido robado, lo mejor que puedes hacer es Borrar tu dispositivo. De esta forma, el ladrón no podrá acceder nunca a tu contenido. Además, al estar asociado a tu Apple ID, le será imposible activarlo con una nueva cuenta sin introducir tus datos.

Lo que nunca debes hacer es pulsar sobre Eliminar dispositivo, ya que entonces eliminarías el dispositivo de tu cuenta y deshabilitarías el bloqueo de activación.

En caso de robo, el siguiente paso es interponer una denuncia. Para denunciar, no olvides llevar el número IMEI del iPhone, que lo encontrarás en la parte posterior de la caja (no es buena idea tirar las cajas). También deberías contactar con tu operador para solicitar el bloqueo por IMEI del iPhone para que no pueda ser utilizado en ninguna red de telefonía móvil. Lo más probable es que te pidan que les envíes la fotocopia del DNI del titular de la línea y la denuncia de la policía.

No es por desanimar, pero es muy difícil que recuperes tu iPhone, a no ser de que el ladrón lo venda y que el comprador denuncie que no funciona porque se trata de un iPhone robado. Lo más probable es que acabe vendido para piezas.

iOS 17.3 mejorará la Protección contra Robo del iPhone

Una vez que salga iOS 17.3 (ahora está en beta), tendrás además nuevas opciones anti-robo que harán más complicado que los ladrones se hagan con el control de tu iPhone.

Esta función, una vez activada, incorpora un conjunto de medidas de autenticación. En primer lugar, el iPhone podrá detectar si se encuentra lejos de los lugares frecuentados habitualmente por el usuario.

Cuando un ladrón intente cambiar la contraseña del Apple ID, el teléfono exigirá la verificación mediante Face ID o Touch ID. Además, los cambios en la contraseña del Apple ID no serán instantáneos, sino que el teléfono esperará una hora antes de solicitar la verificación de identidad.

Con la Protección contra Robo activada, los usuarios no podrán actualizar números de teléfono de confianza ni añadir claves de recuperación sin esperar una hora y verificar su identidad. Incluso el llavero de iCloud requerirá Face ID o Touch ID antes de proporcionar las contraseñas almacenadas. Todo esto dificulta enormemente que un ladrón borre el teléfono robado o desactive los servicios de «Buscar mi iPhone» de Apple.