Meta, OnlyFans y Pornhub fundan Take It Down: Los adolescentes podrán retirar sus imágenes explícitas de la red

En los últimos años, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha observado que la sextorsión de adolescentes está aumentando en Internet y, en casos extremos, conduce a suicidios.

El NCMEC ya gestiona una base de datos que trabaja para detener la difusión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), pero esa herramienta no funciona para adolescentes que se avergüenzan de luchar contra la sextorsión, porque recopila información con cada denuncia que no se anonimiza.

El NCMEC se dio cuenta de que los adolescentes que escapaban de la sextorsión necesitaban otro tipo de herramienta, una que eliminara la vergüenza del proceso de denuncia y que funcionara de forma más proactiva, permitiendo a los menores denunciar de forma anónima la sextorsión antes de que ninguna de sus imágenes circulara por Internet.

Hoy, el NCMEC ha lanzado oficialmente esa herramienta: Take It Down. Desde su lanzamiento en diciembre, más de 200 personas ya la han utilizado para bloquear subidas o eliminar imágenes de menores compartidas, según ha declarado a Ars Gavin Portnoy, vicepresidente de comunicaciones y marca del NCMEC.

Para utilizar Take It Down, cualquier persona — menores de edad, padres, partes interesadas o adultos preocupados por la publicación de sus propias imágenes de menores — puede acceder anónimamente a la plataforma en el sitio del NCMEC, incluso aunque no residan en Estados Unidos.

Take It Down generará entonces un hash que representa las imágenes o vídeos denunciados por los usuarios como sexualizantes de menores, incluidas las imágenes de desnudos, desnudos parciales o poses sexualizadas. A partir de ahí, cualquier plataforma en línea que se haya asociado a la iniciativa bloqueará automáticamente las subidas o eliminará los contenidos que coincidan con ese hash.

Meta, OnlyFans y Pornhub forman parte de la plataforma

Meta se encuentra entre los mayores socios de Take It Down, y ha anunciado en un blog que los adolescentes ya pueden utilizar la plataforma para bloquear subidas y eliminar contenido en Facebook e Instagram.

«Tener una imagen íntima compartida con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes», escribió Antigone Davis, responsable global de seguridad de Meta. «Puede sentirse aún peor cuando alguien trata de usar esas imágenes como una amenaza para obtener imágenes adicionales, contacto sexual o dinero».

Pronto los usuarios de Facebook e Instagram podrán conectarse a la plataforma Take It Down desde dentro de las aplicaciones.

Los adolescentes también pueden utilizar Take It Down para eliminar contenidos no consentidos en Pornhub y OnlyFans, otros socios fundadores. El NCMEC espera que otras plataformas en línea se unan pronto a la iniciativa Take It Down.