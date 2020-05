Microsoft explica por qué los nuevos Surface no tienen tapa para la cámara

Hace unos días, Microsoft anunció los nuevos Surface Book 3 y Surface Go 2. Ambos dispositivos vienen con especificaciones actualizadas e incluyen Windows Hello para una experiencia de inicio de sesión más segura.

Windows Hello requiere una cámara web compatible y, dado que se han dado casos de atacantes que toman control de las cámaras web de los usuarios, muchos fabricantes incluyen una tapa física que se desliza por encima de la cámara para impedir que pueda captar imagen.

Sin embargo, Microsoft ha sorprendido al no incluir una cubierta para la cámara en los nuevos dispositivos Surface. No estaba claro por qué Microsoft decidió no incluir una tapa física para mayor tranquilidad, pero Stevie Bathiche, líder del Grupo de Ciencias Aplicadas de Microsoft, ha revelado a PCWorld que los dispositivos Surface ya tienen una característica para proteger a los usuarios.

Bathiche ha dicho que la luz LED de la cámara en los dispositivos de Surface está separado y no está controlado por software, así que si está encendido, significa que la webcam está en uso. Esto hace imposible a un atacante desactivar el LED de la cámara.

La luz no está controlada por software. La luz es controlada por la propia cámara, que está separada del sistema, lo que significa que si esa luz está encendida, está enviando datos, punto. Es imposible que esa cámara esté encendida, sin que la luz esté encendida. Esa es una de las cosas que sentimos que era importante que los clientes entendieran cuando el micrófono está encendido.

Bathiche continuó explicando la importancia del icono del micrófono en la barra de tareas para notificar a los usuarios cuando el micrófono está en uso. Algunos portátiles como el ThinkPad de Lenovo han resuelto el problema de las escuchas añadiendo una tapa para cubrir la cámara y una tecla física para apagar el micrófono.

Aunque Microsoft no ofrece esas opciones, Bathiche cree que separar el LED de la cámara y añadir un icono de micrófono es suficiente para proteger la privacidad de los usuarios. Si eres un poco paranoico, siempre puedes hacerte con una tapa para la cámara.