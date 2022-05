Miles de sitios web recogen tus datos personales antes de que pulses Enviar

Cuando estás haciendo una reserva de hotel o rellenando un formulario de compra, probablemente das por hecho que nada se envía al servidor hasta que pulsas el botón Enviar.

Bueno, tal vez no. Según una nueva investigación, esto no siempre es así. Un número sorprendente de sitios web recogen parte o todos tus datos mientras rellenas los formularios, incluso aunque no llegues a pulsar el botón Enviar.

Investigadores de la Universidad de Lovaina, la Universidad de Radboud y la Universidad de Lausana rastrearon y analizaron los 100.000 sitios web más importantes, analizando las situaciones en las que un usuario visita un sitio desde la Unión Europea y otro desde Estados Unidos.

Descubrieron que 1.844 sitios web recopilaban la dirección de correo electrónico de un usuario de la UE sin su consentimiento, y 2.950 registraban el correo electrónico de un usuario estadounidense de alguna forma.

Al parecer, muchos de los sitios no pretenden llevar a cabo el registro de datos, sino que incorporan servicios de marketing y análisis de terceros que provocan este comportamiento.

«Si hay un botón de envío en un formulario, la expectativa razonable es que haga algo, que envíe tus datos cuando lo pulses«, dice Güneş Acar, profesor e investigador del grupo de seguridad digital de la Universidad de Radboud y uno de los líderes del estudio.

«Nos sorprendieron mucho estos resultados. Pensábamos que tal vez íbamos a encontrar unos cuantos cientos de sitios web en los que se recogía tu correo electrónico antes de enviarlo, pero esto superó con creces nuestras expectativas.»

En el fondo, el comportamiento es similar al de los llamados keyloggers, que suelen ser programas maliciosos que registran todo lo que teclea un objetivo. Sin embargo, en un sitio web de primer nivel, los usuarios probablemente no esperan que se registre su información sin consentimiento.