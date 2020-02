El coronavirus sigue expandiéndose por China y, en menor medida, también por otros países de nuestro planeta. Una de las recomendaciones de la OMS para evitar el contagio es no acudir a eventos multitudinarios, ya que personas infectadas puede contagiar a otras fácilmente, incluso durante el período de incubación.

Algunas compañías como LG, Ericsson o Nvidia han anunciado que no asistirán a Mobile World Congress para no poner en peligro la salud de sus empleados, socios y clientes, y probablemente en los próximos días más compañías anunciarán su no asistencia si la expansión del coronavirus sigue sin remitir.

Hoy GSMA, organizador de Mobile World Congress, ha anunciado nuevas medidas encaminadas a evitar la entrada de personas de China que podrían contagiar a otros asistentes. De esta forma, busca tranquilizar a todas las compañías y personas que en estos días se están replanteando su asistencia.

Las nuevas medidas anunciadas por GSMA incluyen:

A todos los viajeros de la provincia de Hubei no se les permitirá el acceso al evento

Todos los viajeros que hayan estado en China deberán demostrar que han estado fuera de China 14 días antes del evento (mediante sello del pasaporte, certificado de salud)

Se implementará un control de la temperatura

Los asistentes deberán certificar ellos mismos que no han estado en contacto con nadie infectado.

Estas medidas se unen a las que ya había anunciado GSMA en los días anteriores:

Aumento del programa de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto de gran volumen, por ejemplo, las zonas de restauración, las superficies, los pasamanos, los servicios higiénicos, las entradas y salidas, las pantallas táctiles públicas, etc., junto con el uso de materiales y productos de limpieza y desinfección adecuados.

El aumento del apoyo médico in situ – se ha duplicado con respecto al año pasado

Campaña de sensibilización a través de la información y la señalización online y en el sitio web

Disponibilidad de materiales de saneamiento y desinfección para uso público

Concienciación y capacitación de todo el personal sobre las medidas preventivas personales estándar, por ejemplo, la higiene personal, la frecuencia de uso de productos de saneamiento/desinfección, etc.

Asesoramiento a los expositores sobre la aplicación de medidas eficaces de limpieza y desinfección de los stands y oficinas, junto con orientación sobre las medidas de higiene personal y el comportamiento preventivo común

Comunicación de directrices y consejos de salud pública a los hoteles de Barcelona, transporte público y privado, restaurantes y puntos de restauración, comercio minorista, etc.

Instalación de nuevos carteles en el lugar que recuerden a los asistentes las recomendaciones de higiene

Implementar un protocolo de desinfección y cambio de micrófonos para todos los portavoces

Comunicar el consejo a todos los asistentes de adoptar una «política de no-apretón de manos»

Un servicio telefónico de Seguridad y Medicina las 24 horas del día para todos los asistentes, operativo del 12 al 29 de febrero de 2020. Este número aparece en la parte posterior de los porta-tarjetas, en la app del evento y en los carteles que rodean el lugar de celebración

Por último, GSMA ha confirmado que no devolverá el importe de las entradas (cuyo precio parte de 799 €) a quienes decidan cancelar su asistencia por el coronavirus o cualquier otro motivo.