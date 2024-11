Netflix va a eliminar la mayoría de su contenido interactivo

Netflix eliminará 20 de sus 24 «Especiales Interactivos» el próximo 1 de diciembre. Solo quedarán cuatro títulos: «Black Mirror: Bandersnatch», «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend», «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls» y «You vs. Wild».

Tal vez estés pensando: «¿A quién le importa?» Y, bueno, ese es precisamente el problema. Aunque «Black Mirror: Bandersnatch» generó un gran revuelo en su estreno y ha sido uno de los más comentados, otros títulos no lograron atraer la atención del público.

De hecho, el primer intento interactivo de Netflix, «Puss in Book: Trapped in an Epic Tale» (2017), ya ha desaparecido del catálogo, lo cual podría indicar una tendencia desde hace tiempo.

Una de las razones por las que estos especiales no tuvieron éxito es que, sencillamente, no resultaron atractivos para una audiencia que busca relajarse. La idea de un contenido interactivo parece ir en contra del propósito principal de muchos usuarios al usar Netflix: desconectar y disfrutar pasivamente de una serie o película.

En lugar de interactuar activamente con lo que están viendo, muchas personas prefieren tener una experiencia relajada, a menudo con un segundo dispositivo en mano, como un teléfono, para distraerse aún más.

El cambio hacia el entretenimiento móvil

El otro factor crucial en la caída de los especiales interactivos de Netflix es la creciente tendencia a consumir contenido desde dispositivos móviles. Estas experiencias interactivas estaban diseñadas para disfrutarse en la televisión, pero el panorama ha cambiado. Cada vez más usuarios prefieren ver contenido en sus teléfonos.

Según un informe de la Advertising Research Foundation, para 2023, más del 6% de los hogares en Estados Unidos veían televisión exclusivamente en dispositivos móviles, lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior. Además, la cantidad de hogares sin televisor pasó de un 7% a un 8%.

Estadísticas de Statista refuerzan esta tendencia: entre mayo y septiembre de 2023, el número de personas que veían Netflix en dispositivos móviles representó al menos el 50% de quienes lo hacían en televisores.

Netflix parece haber reconocido este cambio. Hace poco, la compañía cerró su estudio de videojuegos AAA, que nunca llegó a lanzar un título. Sin embargo, esto no significa que Netflix se esté retirando del ámbito de los videojuegos; más bien, se está enfocando en los juegos móviles, con nuevos lanzamientos planeados para los próximos meses.

Chrissy Kelleher, portavoz de Netflix, comentó que la tecnología detrás de los especiales interactivos «cumplió su propósito, pero ahora se ha vuelto limitante mientras enfocamos nuestros esfuerzos tecnológicos en otras áreas». Es probable que una de esas limitaciones sea la dependencia de ver los especiales en televisores, un formato que ya no refleja cómo consumen contenido la mayoría de los usuarios de Netflix.