Nintendo lanza una consola basada en Nintendo Switch para hospitales

Permanecer en un hospital cuando estás enfermo puede ser un poco deprimente, especialmente porque el entorno no suele ser muy alegre.

Sin embargo, Nintendo y Starlight esperan hacer tu estancia un poco más agradable ya que han anunciado que van a desplegar estaciones de Starlight Nintendo Switch Gaming en hospitales.

Si no estás familiarizados con ella, la consola Starlight de Nintendo se lanzó en 2019, pero ahora parece que Nintendo ampliará su disponibilidad a más hospitales de Estados Unidos.

No es una nueva consola en sí misma, sino que está basada en la Nintendo Switch, con algunas ligeras modificaciones para ayudar a facilitar su desplazamiento por el entorno del hospital e ir de habitación en habitación.

Así explica Nintendo la utilidad de estas consolas:

Como nuestra más reciente incorporación a Starlight Gaming, cada estación viene precargada con más de 25 juegos, desde Super Mario Party hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Fabricadas específicamente para cumplir con los estrictos protocolos de seguridad contra infecciones, las estaciones de juego pueden rodar en cualquier lugar del hospital y mantener a los niños entretenidos y distraídos, lo cual es especialmente importante con muchas salas de juegos cerradas debido a COVID-19.