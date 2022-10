No, Bruce Willis no ha vendido su imagen a una compañía de deepfake después de todo

La semana pasada, multitud de medios, informamos sobre que Bruce Willis había vendido su imagen para utilizarla en deepfakes a la compañía Deepcake.

La información procedía del diario británico The Telegraph, pero ha resultado ser inexacta. BBC ha descubierto que Bruce Willis no tiene «ninguna asociación o acuerdo» con la empresa Deepcake, que tiene su sede en Georgia, la república euroasiática.

No está claro cómo se originó la afirmación en The Telegraph. En el sitio web de Deepcake aparece Bruce Willis de forma destacada en los materiales de marketing. Sin embargo, el agente de Bruce Willis afirma que «Bruce no tiene ninguna asociación o acuerdo con esta empresa Deepcake».

No está claro si Deepcake tiene los derechos para utilizar la imagen de Bruce Willis en su sitio web o en sus materiales de marketing.

Deepcake ha respondido a la BBC que «lo que definitivamente hizo es que nos dio su consentimiento (y un montón de materiales) para hacer su Gemelo Digital».

Deepcake también afirma, según The Hollywood Reporter, que la relación de la empresa con Willis llegó a través de la Agencia de Artistas Creativos para su uso en un anuncio de teléfonos móviles rusos de 2021. Sin embargo, los representantes de Willis siguen negando tener ninguna relación con la empresa.