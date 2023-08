Nothing tiene ahora una submarca con productos más baratos

Nothing, la empresa tecnológica conocida por sus teléfonos y auriculares, se expande con una submarca.

La nueva submarca se centrará en productos más baratos que puedan llegar a más consumidores. Se espera que sus primeros productos se lancen a finales de este año.

Hoy, el CEO de Nothing, Carl Pei, ha anunciado que va a añadir CMF by Nothing a su cartera de negocios. Según el anuncio, esta nueva submarca será «una nueva gama de productos que hace que un mejor diseño sea más accesible a un grupo más amplio de consumidores.»

Parece que Pei ve en CMF by Nothing una forma de salvar la distancia entre el segmento de valor y los productos de alta calidad. La submarca lanzará dos productos a finales de este año, pero no se incluyeron fechas. Uno de ellos serán unos nuevos auriculares y el otro, un reloj inteligente.

A principios de año, una filtración reveló un par de auriculares con forma de nuez de «Particles by XO». Se rumoreaba que Particles by XO podría ser una nueva submarca de Nothing. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con Particles by XO, pero parece que tal vez la compañía ha cambiado el nombre con el tiempo, y ahora la compañía ha decidido ir con CMF by Nothing.

Aparte de esa filtración, no hay muchos detalles sobre el smartwatch o los auriculares. Sin embargo, Nothing dice que habrá más información en los próximos meses.