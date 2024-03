¡Oferta en Amazon! ¡Hasta 350€ de descuento en dos de los mejores robots aspiradores de Roborock!

¡Las rebajas de Primavera de Roborock en Amazon están en marcha! El robot aspirador Roborock S8 con una potencia de succión superior y una innovadora función de limpieza tenía un precio original de 699 €, pero ahora es solo 🛒 479 €, ¡con 220 € de descuento!

Roborock S8: Robot aspirador compacto con una potencia de succión óptima

El Roborock S8 tiene una gran capacidad de limpieza, generando hasta 6.000 Pa de succión y cepillos de goma dobles que trabajan juntos para eliminar rápidamente el polvo, el cabello y más, tanto de suelos como de alfombras, además de prevenir eficazmente los enredos, dejando tu hogar más limpio que nunca.

El Roborock S8 también viene con un sistema de fregado por vibración sónica mejorado con un área de fregado más amplia para limpiar las manchas rebeldes, como las manchas de café y las huellas, de forma más rápida y completa, dando a los suelos un aspecto nuevo y fresco. La función de elevación de la mopa evita que la alfombra se moje, lo que hace que la limpieza sea más sencilla.

Con tecnología avanzada de mapeo 3D y navegación infrarroja, el Roborock S8 puede detectar con precisión una amplia gama de obstáculos y evitarlos de manera flexible para limpiar completamente tu hogar con la mejor ruta. Ya no tienes que preocuparte de que la máquina se atasque o no limpie a fondo.

Con la función de conectividad para smartphones, puedes controlar y monitorizar fácilmente el proceso de limpieza. Personaliza la configuración de la pared virtual, el tiempo de limpieza, el modo y la frecuencia para satisfacer tus necesidades individuales. Además, mapea varios pisos para asegurarte de que cada área se limpie a fondo.

En combinación con dispositivos domésticos inteligentes como Google Assistant y Amazon Alexa, puedes iniciar o detener fácilmente la limpieza con el control por voz y disfrutar de la limpieza con facilidad.

El robot aspirador Roborock S8 tiene 220 € de descuento en las rebajas de primavera de Amazon por solo 🛒 479 €.

Roborock S7 Max Ultra: Robot aspirador con funciones de limpieza todo en uno

Si no tienes tiempo o no quieres dedicar demasiado tiempo a las tareas de limpieza, Roborock S7 Max Ultra puede ayudarte a resolver este problema y puede hacerte la vida más fácil. A través de la combinación perfecta de alta potencia de succión de 5.500 Pa y cepillo giratorio de goma, puede resolver fácilmente el problema del polvo y el cabello en el suelo, al tiempo que evita el problema del cabello enredado.

Su sistema de fregado por vibración ultrasónica VibraRise no sólo controla con precisión la cantidad de agua de fregado, sino que también elimina eficazmente las manchas rebeldes, dejando el suelo limpio y brillante, diciendo adiós al molesto problema de los residuos de agua y haciendo que el entorno doméstico sea más limpio y ordenado.

El robot regresará periódicamente a la estación base y lavará la mopa, asegurando que cada limpieza comience con una mopa limpia y no necesites lavar a mano las mopas sucias en absoluto. Utilizando la tecnología avanzada de navegación láser LiDAR y la tecnología de evitación de obstáculos Reactive Tech, cubrirá cada rincón de su hogar con el mejor camino mientras evita obstáculos de manera inteligente.

Una vez que detecta una alfombra, levanta de manera inteligente la mopa húmeda para evitar la molestia de las alfombras mojadas. No tienes que preocuparte por la tediosa limpieza.

La estación base todo en uno del Roborock S7 Max Ultra le permite disfrutar de una experiencia de limpieza más conveniente. Una vez que el robot ha terminado de limpiar, vacía automáticamente el depósito de polvo y limpia a fondo la mopa sucia y la estación base, seguida de un proceso de secado para garantizar que la mopa y la estación base estén completamente secas. De esta manera, no tienes que preocuparse por las bacterias y los olores de los paños húmedos que no se limpian a fondo, el agua sucia que no se limpia o los paños que no se secan.

El Roborock S7 Max Ultra tiene una aplicación fácil de usar que le permite zonificar, establecer un programa de limpieza o controlarlo de forma remota para comenzar a limpiar.

El robot aspirador Roborock S7 Max Ultra estará a la venta en Amazon por tiempo limitado con 350€ de descuento, con un precio de solo 🛒 849 €.

