El diseñador de OnePlus, Hao Ran, acaba de revelar una variante no anunciada del OnePlus 7T llamada ‘Mármol Natural’. Este es el mismo diseñador que mostró la variante dorada no anunciada del OnePlus 7T a finales de noviembre, justo después de que llegara el OnePlus 7T.

Esta variante de «mármol natural» del OnePlus 7T tiene un aspecto un poco extraño, ya que parece una carcasa. El teléfono también tiene un marco de color dorado, o al menos eso parece.

Aunque no es un diseño convencional, fue uno de los que OnePlus consideró en lanzar al mercado pero finalmente optó por no hacerlo. Con detalles dorados y una parte trasera que imita el mármol, no es un acabado para todo el mundo.

La compañía finalmente sacó los modelos Glacier Blue y Frosted Silver de OnePlus 7T. El OnePlus 7T sigue siendo uno de los dos buques insignia de OnePlus. El OnePlus 7T Pro es el hermano mayor del 7T, y técnicamente es una variante más potente del 7T.

Se espera que OnePlus anuncie sus nuevos buques insignia antes de lo esperado. Inicialmente se esperaba que la compañía introdujera la serie OnePlus 8 en mayo, pero parece que llegarán antes. Según un reciente rumor, los OnePlus 8 y 8 Pro se lanzarán a finales de marzo o principios de abril.

Ambos dispositivos estarán hechos de metal y vidrio, tendrán pantalla curvadas y un orificio para la cámara. Se diferenciarán en tamaño de pantalla y algunos componentes, incluyendo las cámaras traseras. Ambos tendrán pantallas de 120 Hz, Android 10, y el OnePlus 8 Pro podría incluso tener carga inalámbrica.