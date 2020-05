OnePlus seguirá añadiendo algo de «bloatware» para mejorar la experiencia del usuario

Hace unas semanas, OnePlus lanzó la iniciativa IDEAS con el objetivo de recibir sugerencias de mejora para próximas versiones de OxygenOS. Recientemente, la compañía ha presentado el resultado de esta iniciativa y ha compartido las ideas que han sido seleccionadas, así como las que no han pasado el corte.

Hace unos días ya hablamos de que una de las ideas descartadas por OnePlus había sido la implementación de la API de Cámara de forma que la app GCam pueda funcionar mejor.

En esta ocasión, queremos poner la atención sobre la idea enviada por un usuario llamado superplus que sugería a OnePlus la posibilidad de que el usuario seleccione durante el proceso de configuración inicial del teléfono qué aplicaciones quiere instalar.

Aunque OnePlus publicitaba sus smartphones como libres de bloatware, con el tiempo OnePlus ha ido añadiendo algunas aplicaciones preinstaladas que, en muchos casos, no aportan nada al usuario porque están disponibles en Play Store. Aunque desconocemos el caso de OnePlus, en la mayoría de los casos su inclusión responde a un acuerdo comercial con el desarrollador de la aplicación que beneficia al fabricante.

OnePlus ha rechazado esta idea porque considera que, para que un smartphone ofrezca la funcionalidad básica, debe incluir algunas apps esenciales como reloj, calculadora, galería, navegador, gestor de ficheros y otras.

Aparte de estas apps básicas y las apps de Google, OnePlus explica que incluye otras como Netflix o Facebook porque han sido seleccionadas para «ofrecer una mejor experiencia» por el equipo técnico «tras una revisión basada en la popularidad de uso entre los usuarios» .

OnePlus añade que la mayoría de estas aplicaciones preinstaladas pueden ser desinstaladas o deshabilitadas, en función de las preferencias del usuario (no es el caso con Netflix, que solo puede ser deshabilitada pero no desinstalada). Por tanto, concluye que no van a variar su postura en este aspecto, al menos en el futuro cercano, y seguirán preinstalando aplicaciones.

Personalmente preferiría que OnePlus (y otros fabricantes) no incluyeran ninguna app más allá de las básicas del sistema operativo desarrolladas por ellos mismos. Para cualquier otra app, el usuario es más que capaz de ir a Play Store a descargar lo que necesita por sí mismo.