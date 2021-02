PlayStation Network sigue hoy con problemas en ciertos juegos

Una caída de PlayStation Network que comenzó el viernes por la tarde parece no haber sido resuelta por completo.

Según la página de estado del servicio PSN, desde hoy 27 de febrero a las 0:33, se están produciendo problemas en «juegos y redes sociales» en PS Vita, PS3, PS4 y PS5.

«Puede que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones o funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia.«, dice la actualización.

Engadget informó de que la interrupción podría afectar a algunos juegos pero no a otros; Fortnite parece estar accesible pero Minecraft y Call of Duty: Warzone no.

La interrupción de PlayStation Network comenzó un día después de que el servicio Xbox Live de Microsoft sufriera una interrupción durante cinco horas. El 10 de febrero, PlayStation Network estuvo fuera de servicio en todo el mundo durante aproximadamente una hora.