PlayStation Plus Collection: Los 20 juegos gratis que recibirán los usuarios PS5

Actualmente, PlayStation Plus ofrece un buen número de beneficios a sus suscriptores, desde descuentos exclusivos hasta acceso a partidas multijugador online.

Sony ha anunciado nuevos beneficios de la suscripción PlayStation Plus cuando se lance la PS5. La nueva PlayStation Plus Collection permitirá a los suscriptores acceder gratuitamente a una biblioteca de títulos de la PS4 en la PS5.

PlayStation Plus Collection es un nuevo beneficio incluido en la suscripción a PlayStation Plus, y permitirá que descargues juegos directamente a tu consola PS5 sin pagar más. Este nuevo servicio se lanzará junto a la PS5 el 12 de noviembre, si bien Sony señala que la disponibilidad de los juegos puede variar según el país.

Aunque no está claro, parece que PlayStation Plus Collection no estará disponible en PS4. En una entrada de blog, Sony afirma que PlayStation Plus Collection «será un beneficio añadido a las ventajas existentes en PS4 que los miembros de PlayStation Plus reciben por un único precio de suscripción», pero sigue indicando que «llegará a PS5».

Esto parece indicar que todos los beneficios actuales de la suscripción de PlayStation Plus en PS4 se trasladarán a PS5, y esto será otra añadido solo para la nueva consola.

Además, los juegos de PS4 incluidos en PlayStation Plus Collection se beneficiarán de Game Boost en PS5, que ofrecerá mayores velocidades de carga y valores de FPS más altos o más estables.

Sony ha anunciado 20 juegos que formarán parte de PlayStation Plus Collection en el momento del lanzamiento:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

¿Qué te parece PlayStation Plus Collection?