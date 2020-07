¿Por qué Android ha ido hacia atrás con la grabación de llamadas? Google responde

Los ingenieros de Google detrás de la nueva actualización de Android 11 han llevado a cabo una sesión Ask Me Anything en Reddit, y han respondido a muchas preguntas de los usuarios.

Una de las preguntas ha sido acerca de la grabación de llamadas. Un usuario ha preguntado por qué Android ha ido hacia atrás con la grabación de llamadas ya que ninguna de las apps actuales parece funcionar.

El equipo de Android afirma que el sistema operativo nunca ha soportado de manera oficial el acceso al audio de las llamadas pero que, en algunos casos, algunas apps eran capaces de acceder a estos datos por medios que ya no están disponibles debido a los cambios realizados en Android para hacerlo más seguro.

Aunque reconocen que es una petición muy popular, consideran que hay un conjunto de preocupaciones de privacidad y seguridad relacionadas con ofrecer APIs para acceder a esta información tan sensible.

Admiten que han trabajado para determinar si estas APIs se pueden poner a disposición de los desarrolladores de forma segura y, de hecho, esta capacidad estuvo disponible en una de las primeras versiones preliminares de Android 11.

La intención del equipo de Android es seguir investigando si pueden implementar esta funcionalidad de forma segura y mantendrán a la comunidad de Android informada al respecto.

En resumen, no parece que Android 11 vaya a ofrecer grabación de llamadas ni tampoco está claro que vayamos a ver esta funcionalidad en un futuro.