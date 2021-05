iPhone: ¿Por qué el botón Posponer Alarma añade 9 minutos?

Si alguna vez has programado una alarma en tu iPhone y has utilizado el botón de Posponer para dormir un ratito más, te habrás dado cuenta de que la cuenta atrás es de nueve minutos exactos. No es casual.

Pero comencemos con un poco de historia. Cuando Apple crea software relacionado con el reloj, a menudo sigue las prácticas tradicionales de la industria relojera.

De hecho, al crear el Apple Watch, la compañía invitó a historiadores de la relojería a sede y es por eso que la hora en los anuncios del Apple Watch está ajustada a las 10:09.

Los anuncios de Apple Watch marcan las 10:09

Esta tradición se remonta a la década de 1920, cuando la compañía de relojes Hamilton se dio cuenta de que colocar las manecillas a las 10:09 evitaba que su logotipo quedara oculto, a la vez que daba la impresión que el reloj sonreía. Apple quiso rendir tributo a esta tradición en su reloj Apple Watch un siglo después..

Hay una historia similar cuando hablamos del botón de Posponer, según nos cuenta el canal Apple Explained. Hace unos cincuenta años, cuando se inventó la función de Posponer, los relojeros tuvieron que adaptar un nuevo componente a los despertadores mecánicos existentes.

Esto era un problema, ya que no podían ajustar los dientes del engranaje del reloj para que se alinearan

perfectamente para un período de diez minutos.

Así que tuvieron que elegir entre nueve minutos y unos pocos segundos, o casi once minutos. Los relojeros se decantaron por los nueve minutos, aunque el razonamiento que se encuentra detrás de su decisión todavía no está claro.

Mucha gente sostiene que un período de 9 minutos es óptimo, ya que 10 u 11 minutos podrían ser suficientes para que el cuerpo entre en un sueño sueño más profundo. Otros creen que se eligió 9 minutos ya que tener uno o dos minutos de ventaja en la mañana es mejor que ir con prisas.

Aunque hubo relojes posteriores que se desviaron del temporizador original de 9 minutos, Apple decidió honrar los orígenes del botón de Posponer estableciendo el temporizador a 9 minutos.