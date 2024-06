¿Por qué el coche de Steve Jobs no tenía matrícula?

Steve Jobs, cofundador de Apple y una figura icónica en la industria de la tecnología, era conocido por su visión innovadora, su personalidad exigente y, a veces, por sus comportamientos excéntricos. Uno de los más peculiares fue su aversión por las matrículas de los automóviles.

Jobs aprovechó una laguna legal en California que permitía conducir un vehículo nuevo durante seis meses sin necesidad de una matrícula permanente. Para mantener este vacío legal, Jobs simplemente cambiaba su Mercedes-Benz alquilado por un modelo idéntico cada seis meses, evitando así la necesidad de tener una placa en su vehículo.

Las razones detrás de esta peculiaridad no están del todo claras. El propio Jobs admitió que valoraba su privacidad y no quería que lo rastrearan. Sin embargo, es evidente que no llevar matrícula es más identificativo que llevarla.

La aversión de Jobs por las matrículas no fue su único comportamiento poco convencional. Era conocido por conducir a alta velocidad y por aparcar en ocasiones en espacios para discapacitados en la sede de Apple.

A pesar de sus excentricidades, Steve Jobs fue un genio creativo que revolucionó la industria de la tecnología.