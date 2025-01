¿Por qué hay marcas que mencionan IP68 y IP69 en lugar de solamente una de ellas?

Las certificaciones IP68 e IP69 son como medallas de honor para los smartphones, especialmente los diseñados para resistir condiciones extremas.

Aunque ambos términos aparecen juntos en las especificaciones de algunos dispositivos, como el reciente OnePlus 13, no significan lo mismo ni uno incluye automáticamente al otro. Pero, ¿qué implica cada uno?

IP68: Protección total contra polvo y agua

Un dispositivo con certificación IP68 está completamente sellado contra el polvo y puede soportar una inmersión prolongada en agua.

Esto es ideal para accidentes como caídas en piscinas o en la bañera, así como para grabar videos bajo el agua (aunque deberías evitar hacer esto, ya que las protecciones se degradan con el tiempo y podrías llevarte una desagradable sorpresa).

Las pruebas varían según el fabricante, pero suelen implicar profundidades de hasta 1,5 metros durante 30 minutos.

IP69: Resistencia a presión y temperaturas extremas

IP69 también garantiza protección total contra el polvo, pero lleva la resistencia al agua a otro nivel. Este estándar incluye pruebas con chorros de agua a alta presión y temperaturas de hasta 80°C, como si el dispositivo fuera sometido a una limpieza con hidrolavadora.

¿Por qué los fabricantes usan ambas certificaciones?

Aunque IP69 podría parecer el estándar superior, no cubre las mismas condiciones que IP68. Las pruebas de IP69 no garantizan que el dispositivo sobreviva a una inmersión prolongada, mientras que IP68 no incluye la resistencia a chorros de alta presión.

Por esta razón, los fabricantes listan ambas certificaciones para demostrar que el dispositivo está preparado tanto para inmersiones prolongadas como para ambientes con condiciones extremas de agua y calor.

¿Cuál es más relevante para ti?

La elección entre IP68 e IP69 depende del uso que planees darle a tu dispositivo:

IP68: Perfecto para quienes disfrutan de actividades acuáticas o quieren estar tranquilos ante accidentes relacionados con agua.

Perfecto para quienes disfrutan de actividades acuáticas o quieren estar tranquilos ante accidentes relacionados con agua. IP69: Ideal para profesionales que trabajan en entornos exigentes, como construcción o industrias donde se usan limpiadores de alta presión.

Conclusión: Más que números en una hoja de especificaciones

Cuando veas un smartphone con certificaciones IP68 e IP69, no es solo marketing. Estas calificaciones reflejan su capacidad de soportar diferentes tipos de desafíos, desde inmersiones en agua hasta chorros de alta presión. Ahora que conoces las diferencias, podrás elegir un dispositivo que realmente se adapte a tus necesidades.

La próxima vez que te enfrentes a estas siglas, recuerda: cada una tiene su propósito, y juntas garantizan que tu teléfono esté listo para cualquier situación.