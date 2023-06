¿Por qué se ven tan mal los efectos visuales de la película ‘The Fash’?

Los efectos visuales de The Flash no se ven bien. Ese es el sentimiento predominante en torno a la nueva película, incluso entre sus fans, que no llegan a entender por qué las imágenes generadas por ordenador tienen tan mal aspecto.

Pero según el director de The Flash, Andy Muschietti, así es como debe verse. Los malos efectos visuales no son el resultado de un producto inacabado que se apresuró a estrenar, sino una característica.

io9 preguntó a Andy Muschietti y a la productora Barbara Muschietti sobre una de las secuencias iniciales donde aparecen bebés con muy mal aspecto, casi sacados de un videojuego de principios de los 2000.

«La idea, por supuesto, es… estamos en la perspectiva de Flash«, dice. «Todo está distorsionado en cuanto a luces y texturas. Entramos en este ‘mundo acuático’ que es básicamente estar en el punto de vista de Barry. Era parte del diseño, así que si te parece un poco raro, era lo que se pretendía.»

En honor a Muschietti, los efectos visuales del resto de la película son igual de extraños, por lo que, si quería que se viera todo mal, lo ha conseguido.