Precios de Netflix en todos los países: ¿Dónde es más caro y dónde es más barato? [Mayo 2024]

Aquí puedes encontrar el precio de una suscripción estándar y premium de Netflix en cada país donde está disponible el servicio, en un total de 245 países.

Aunque podrías encontrar toda esta información por ti mismo en el sitio web de Netflix consultando la web de cada país, es mucho más fácil tenerlo todo recogido en un solo lugar.

Las tarifas en este estudio han sido convertidas a euros, por lo que el cambio de moneda puede afectar a lo largo del tiempo, además de los cambios que pueda introducir Netflix en cada país. La información es actual a fecha de 4 de mayo de 2024.

Con una tarifa de 12,99€ al mes para el plan «Estándar» sin anuncios, España está la posición 35 de tarifas más caras de suscripción estándar a Netflix. Los países más caros son Suiza y Liechtenstein, que superan los 20€ al mes.

En el lado opuesto del espectro está Egipto, donde una suscripción estándar a Netflix cuesta solo 2,32€ al mes. Los siguientes cuatro países más baratos son Pakistán, Nigeria, Kenia y Turquía.

No es coincidencia que las naciones más ricas paguen más por Netflix y las naciones más pobres paguen menos. Cuando uno no puede permitirse cubrir todas sus necesidades básicas o simplemente tiene poco o ningún ingreso disponible, Netflix simplemente no es una prioridad.

Otros factores que explican las diferencias significativas en los precios entre países incluyen la competencia (por ejemplo, Netflix no es el principal servicio de streaming en África, ese es Showmax), la fortaleza de la moneda local y la disponibilidad de banda ancha. Hay muchos otros factores económicos en juego aquí, como el coste de producir o adquirir contenido.

A continuación, puedes ver el coste mensual de Netflix (convertido a euros) para un plan «Estándar» y un plan «Premium» en cada país disponible, en orden ascendente del precio del plan Estándar.

Precios de Netflix por país (mayo 2024)

País Precio plan Estándar (€) Precio plan Premium (€) Egipto 2,32 3,19 Pakistán 2,67 3,67 Nigeria 2,69 3,36 Kenia 4,82 7,57 Turquía 5,08 6,60 San Bartolomé 5,56 7,42 Bolivia 5,56 7,42 Belice 5,56 7,42 Cuba 5,56 7,42 Dominica 5,56 7,42 Granada 5,56 7,42 Guyana 5,56 7,42 Haití 5,56 7,42 India 5,56 7,23 Jamaica 5,56 7,42 Santa Lucía 5,56 7,42 San Martín 5,56 7,42 Nicaragua 5,56 7,42 Paraguay 5,56 7,42 Surinam 5,56 7,42 San Vicente y las Granadinas 5,56 7,42 Venezuela 5,56 7,42 Marruecos 6,01 8,78 Colombia 6,40 9,26 Filipinas 6,48 8,92 Indonesia 6,94 10,75 Brasil 7,31 10,23 Afganistán 7,42 9,28 Angola 7,42 9,28 Bangladesh 7,42 9,28 Burkina Faso 7,42 9,28 Burundi 7,42 9,28 Benín 7,42 9,28 Bután 7,42 9,28 Botsuana 7,42 9,28 Congo – Kinshasa 7,42 9,28 República Centroafricana 7,42 9,28 Congo – Brazzaville 7,42 9,28 Costa de Marfil 7,42 9,28 Camerún 7,42 9,28 Cabo Verde 7,42 9,28 Isla de Navidad 7,42 9,28 Yibuti 7,42 9,28 República Dominicana 7,42 10,20 Argelia 7,42 9,28 Ecuador 7,42 10,20 Eritrea 7,42 9,28 Etiopía 7,42 9,28 Fiyi 7,42 9,28 Gabón 7,42 9,28 Ghana 7,42 9,28 Gambia 7,42 9,28 Guinea 7,42 9,28 Guinea Ecuatorial 7,42 9,28 Guatemala 7,42 10,20 Guinea-Bissau 7,42 9,28 Honduras 7,42 10,20 Territorio Británico del Océano Índico 7,42 9,28 Iraq 7,42 9,28 Irán 7,42 9,28 Jordania 7,42 9,28 Camboya 7,42 9,28 Kiribati 7,42 9,28 Comoras 7,42 9,28 Laos 7,42 9,28 Líbano 7,42 9,28 Sri Lanka 7,42 9,28 Liberia 7,42 9,28 Lesotho 7,42 9,28 Libia 7,42 9,28 Madagascar 7,42 9,28 Malí 7,42 9,28 Myanmar (Birmania) 7,42 9,28 Mongolia 7,42 9,28 Mauritania 7,42 9,28 Mauricio 7,42 9,28 Malawi 7,42 9,28 Mozambique 7,42 9,28 Namibia 7,42 9,28 Níger 7,42 9,28 Nepal 7,42 9,28 Papúa Nueva Guinea 7,42 9,28 Islas Pitcairn 7,42 9,28 Palestina 7,42 9,28 Ruanda 7,42 9,28 Islas Salomón 7,42 9,28 Seychelles 7,42 9,28 Sudán 7,42 9,28 Santa Helena 7,42 9,28 Sierra Leona 7,42 9,28 Senegal 7,42 9,28 Somalia 7,42 9,28 Sudán del Sur 7,42 9,28 Santo Tomé y Príncipe 7,42 9,28 El Salvador 7,42 10,20 Eswatini 7,42 9,28 Chad 7,42 9,28 Togo 7,42 9,28 Timor Oriental 7,42 9,28 Túnez 7,42 9,28 Tonga 7,42 9,28 Tuvalu 7,42 9,28 Tanzania 7,42 9,28 Uganda 7,42 9,28 Vanuatu 7,42 9,28 Wallis y Futuna 7,42 9,28 Samoa 7,42 9,28 Yemen 7,42 9,28 Zambia 7,42 9,28 Zimbabue 7,42 9,28 Ucrania 7,49 9,99 Argentina 7,60 10,25 Albania 7,99 9,99 Bosnia y Hercegovina 7,99 9,99 Bulgaria 7,99 9,99 Croacia 7,99 9,99 Montenegro 7,99 9,99 Macedonia del Norte 7,99 9,99 Serbia 7,99 9,99 Eslovenia 7,99 9,99 Sudáfrica 7,99 10,00 Vietnam 8,04 9,51 Panamá 8,35 12,06 Perú 8,72 11,22 Malasia 8,81 10,77 Tailandia 8,82 10,59 Hungría 8,96 11,53 Japón 9,04 12,02 Chile 9,10 11,67 Corea del Sur 9,27 11,66 Sahara Occidental 9,28 11,13 Kuwait 9,28 13,92 Macao 9,28 11,13 Qatar 9,28 13,92 Isla Bouvet 9,30 13,57 Noruega 9,30 13,57 Svalbard y Jan Mayen 9,30 13,57 Taiwán 9,48 11,21 Bahrein 9,74 14,66 Omán 9,74 14,66 Emiratos Árabes Unidos 9,86 14,16 Polonia 9,94 13,87 Armenia 9,99 11,99 Azerbaiyán 9,99 11,99 Bielorrusia 9,99 11,99 Estonia 9,99 11,99 Kirguistán 9,99 11,99 Kazajstán 9,99 11,99 Lituania 9,99 11,99 Letonia 9,99 11,99 Moldavia 9,99 11,99 Rumanía 9,99 11,99 Eslovaquia 9,99 11,99 Turkmenistán 9,99 11,99 Uzbekistán 9,99 11,99 Islas Cook 10,32 13,95 Niue 10,32 13,95 Tokelau 10,32 13,95 Chequia 10,34 12,74 Australia 10,43 14,11 Islas Cocos (Keeling) 10,43 14,11 Isla de Norfolk 10,43 14,11 Hong Kong 10,46 12,84 Arabia Saudí 10,66 15,13 Chipre 10,98 13,98 Grecia 10,98 13,98 Suecia 11,08 15,37 Brunei 11,13 12,99 Maldivas 11,13 12,99 Nueva Caledonia 11,13 12,99 Nauru 11,13 12,99 Polinesia Francesa 11,13 12,99 Canadá 11,19 14,24 Nueva Zelanda 11,72 15,63 Georgia 11,79 13,98 Tayikistán 11,79 13,98 México 11,98 16,35 Islas Åland 11,99 15,99 Finlandia 11,99 15,99 Países Bajos 11,99 15,99 Portugal 11,99 15,99 Antigua y Barbuda 12,06 14,85 Anguila 12,06 14,85 Aruba 12,06 14,85 Bermudas 12,06 14,85 Caribe Países Bajos 12,06 14,85 Bahamas 12,06 14,85 Costa Rica 12,06 14,85 Curaçao 12,06 14,85 San Cristóbal y Nieves 12,06 14,85 Islas Caimán 12,06 14,85 Montserrat 12,06 14,85 San Martín 12,06 14,85 Islas Turcas y Caicos 12,06 14,85 Trinidad y Tobago 12,06 14,85 Islas Vírgenes Británicas 12,06 14,85 Reunión 12,49 15,99 Gabón 12,80 20,96 Guernesey 12,80 20,96 Isla de Man 12,80 20,96 Jersey 12,80 20,96 Andorra 12,99 17,99 Austria 12,99 17,99 Gibraltar 12,99 17,99 Islandia 12,99 17,99 Italia 12,99 17,99 Malta 12,99 17,99 San Marino 12,99 17,99 Uruguay 12,99 16,70 Ciudad del Vaticano 12,99 17,99 España 12,99 17,99 Bélgica 13,49 17,99 Francia 13,49 19,98 Guayana Francesa 13,49 17,99 Guadalupe 13,49 17,99 Luxemburgo 13,49 17,99 Mónaco 13,49 19,98 Martinica 13,49 17,99 San Pedro y Miquelón 13,49 19,98 Territorios Franceses del Sur 13,49 19,98 Mayotte 13,49 17,99 Israel 13,74 17,49 Singapur 13,76 17,89 Alemania 13,98 19,98 Barbados 14,20 17,45 Antártida 14,38 21,35 Samoa Americana 14,38 21,35 Islas Malvinas 14,38 18,56 Micronesia 14,38 21,35 Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur 14,38 21,35 Guam 14,38 21,35 Islas Heard y McDonald 14,38 21,35 Islas Marshall 14,38 21,35 Islas Marianas del Norte 14,38 21,35 Puerto Rico 14,38 21,35 Palau 14,38 21,35 Islas periféricas de EE.UU. 14,38 21,35 Estados Unidos 14,38 21,35 Islas Vírgenes Estadounidenses 14,38 21,35 Irlanda 14,99 20,98 Dinamarca 15,27 19,96 Islas Feroe 15,27 19,96 Groenlandia 15,27 19,96 Suiza 21,46 28,64 Liechtenstein 21,46 28,64