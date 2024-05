¿Puedes dejar tu biblioteca digital de juegos de Steam en herencia?

Ahora que la plataforma de juegos Steam de Valve se está acercando a la mayoría de edad, algunos jugadores de PC mayores se preguntan qué sucederá con sus enormes bibliotecas de juegos digitales después de su fallecimiento.

Desafortunadamente, es probable que tu colección de cientos de juegos digitales pase al olvido junto contigo algún día.

El tema de la herencia de juegos digitales ha vuelto a llamar la atención esta semana cuando un usuario de ResetEra citó una respuesta de soporte de Steam preguntando sobre la transferencia de la propiedad de una cuenta de Steam a través de un testamento.

Desafortunadamente, las cuentas y los juegos de Steam no son transferibles. El soporte de Steam no puede proporcionar a otra persona acceso a la cuenta o fusionar su contenido con otra cuenta. Lamento informarle que su cuenta de Steam no puede ser transferida a través de un testamento.