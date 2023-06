¿Qué es el Antimalware Service Executable y por qué se ejecuta en mi ordenador?

El Antimalware Service Executable forma parte del antivirus Microsoft Defender incluido con Windows. Analiza archivos y procesos en segundo plano y actualiza las definiciones de virus. Puedes desactivarlo por completo si instalas otro programa antivirus para sustituir a Microsoft Defender.

Windows 10 incluye el antivirus Microsoft Defender integrado, antes conocido como Windows Defender. El proceso «Antimalware Service Executable» es el proceso en segundo plano de Microsoft Defender. Este programa también es conocido como MsMpEng.exe, y forma parte del sistema operativo Windows.

¿Qué es el Antimalware Service Executable?

Microsoft Defender, antes conocido como Windows Defender, forma parte de Windows 10 y es el sucesor del antivirus gratuito Microsoft Security Essentials para Windows 7.

Esto garantiza que todos los usuarios de Windows 10 siempre tengan un programa antivirus instalado y en ejecución, incluso si no han elegido instalar uno. Si tienes instalada una aplicación antivirus obsoleta, Windows 10 la desactivará y activará Microsoft Defender por ti. Windows 11 también incluye el mismo software antivirus Microsoft Defender.

El proceso Antimalware Service Executable es el servicio en segundo plano de Microsoft Defender, y siempre permanece en ejecución. Es responsable de comprobar si hay malware en los archivos cuando accedes a ellos, de realizar análisis del sistema en segundo plano para comprobar si hay software peligroso, de instalar actualizaciones de definiciones antivirus y de cualquier otra cosa que una aplicación de seguridad como Defender necesite hacer.

Aunque el proceso se llama Antimalware Service Executable en la pestaña Procesos del Administrador de tareas, su nombre de archivo es MsMpEng.exe, y lo verás en la pestaña Detalles.

¿Por qué Antimalware Service Executable utiliza tanta CPU?

Si ves que el proceso Antimalware Service Executable utiliza una gran cantidad de recursos de CPU o de disco, es probable que esté escaneando tu ordenador en busca de malware. Al igual que otras herramientas antivirus, Microsoft Defender realiza análisis regulares en segundo plano de los archivos de su equipo.

También analiza los archivos al abrirlos e instala actualizaciones periódicas con información sobre nuevos programas maliciosos. Este uso de la CPU también podría indicar que está instalando una actualización o que acabas de abrir un archivo especialmente grande que Microsoft Defender necesita tiempo extra para analizar.

Por lo general, Microsoft Defender sólo realiza análisis en segundo plano cuando el equipo está inactivo y no se está utilizando. Sin embargo, puede seguir utilizando recursos de la CPU para realizar actualizaciones o analizar archivos a medida que los abre, incluso mientras utilizas el equipo. Pero los análisis en segundo plano no deberían ejecutarse mientras utilizas el ordenador.

¿Puedo desactivar Antimalware Service Executable?

No recomendamos desactivar la herramienta antivirus Microsoft Defender si no tienes ningún otro software antivirus instalado. De hecho, no puedes desactivarlo permanentemente.

Puedes abrir la aplicación Seguridad de Windows desde el menú Inicio, seleccionar «Protección antivirus y contra amenazas», hacer clic en «Administrar configuración» y desactivar «Protección en tiempo real». Sin embargo, esto es sólo temporal, y Microsoft Defender volverá a activarse tras un breve periodo de tiempo si no detecta otras aplicaciones antivirus instaladas.

Si tienes otro programa antivirus instalado, Microsoft Defender se desactivará automáticamente. Si te diriges a Seguridad de Windows > Protección antivirus y contra amenazas, verás un mensaje que dice «Estás utilizando otros proveedores de antivirus» si tienes otro programa antivirus instalado y activado. Esto significa que Windows Defender está desactivado. El proceso puede ejecutarse en segundo plano, pero no debería utilizar recursos de la CPU o del disco intentando analizar el sistema.

Hay una manera de utilizar tanto un programa antivirus de tu elección como Microsoft Defender. En esta misma pantalla, puede expandir «Opciones de Microsoft Defender Antivirus» y habilitar «Escaneo periódico». De este modo, Defender realizará análisis periódicos en segundo plano incluso mientras estés utilizando otro programa antivirus, proporcionando una segunda opinión y detectando potencialmente cosas que tu antivirus principal podría pasar por alto.

Si ves que Microsoft Defender utiliza la CPU incluso mientras tienes otras herramientas antivirus instaladas y quieres detenerlo, dirígete aquí y asegúrate de que la función Análisis periódico está en «Desactivado». Si no te molesta, no dudes en activar el Análisis periódico: es otra capa de protección y seguridad adicional. Sin embargo, esta función está desactivada por defecto.

¿Es Antimalware Service Executable un virus?

No hemos visto ningún informe de virus que pretendan imitar el proceso Antimalware Service Executable. Microsoft Defender es en sí mismo un antivirus, por lo que lo ideal sería que detuviera en seco cualquier intento de malware. Mientras uses Windows y tengas Microsoft Defender activado, es normal que se esté ejecutando.

Si estás realmente preocupado, siempre puedes ejecutar un análisis con otra aplicación antivirus para confirmar que no se está ejecutando nada malicioso en tu PC.