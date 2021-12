Razer y Qualcomm crean una avanzada consola portátil para juegos

El Snapdragon G3x Handheld Developer Kit es una plataforma portátil para jugar con botones y mandos dedicados que ha sido creada por Qualcomm y Razer, y que solo está disponible para desarrolladores.

No se trata de un concepto nuevo, pero a diferencia de los anteriores dispositivos para jugar basados en smartphones, el Snapdragon G3x Handheld no sirve como teléfono.

Sin embargo, el Snapdragon G3x Handheld tiene muchas características propias de un teléfono: una pantalla OLED Full HD Plus de 6,65 pulgadas con HDR de 10 bits y una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara web de 5 MP a 1080p y un sistema operativo Android, todo ello heredado de los teléfonos.

Además, cuenta con conectividad móvil, lo que permite a los jugadores llevarse la consola a cualquier parte y jugar en cualquier lugar donde podrían hacerlo con un teléfono.

Aunque no disponemos de mucha información sobre el chipset Snapdragon G3x Gen 1 que impulsa la G3x Handheld, la compañía afirma que el chip potenciará la respuesta háptica avanzada y otros extras, lo que debería elevar la experiencia de juego en la consola por encima de lo que se siente al jugar en un teléfono.

Su GPU Adreno también dispondrá de controladores actualizables, y aunque los chips insignia de Qualcomm han podido descargar actualizaciones de la Play Store para sus GPU Adreno desde el año pasadom eso requería que los fabricantes personalizaran y publicaran las actualizaciones para sus dispositivos. Un fabricante de consolas de juegos móviles podría llegar a lanzar estas actualizaciones más rápidamente.

El hardware también es más adecuado para los juegos, desde las empuñaduras del mando, los botones y los sticks para el pulgar hasta el sistema de refrigeración por aire que toma aire frío de la parte trasera de la consola y expulsa el aire caliente por la parte superior.

Lo más importante es que también tiene un puerto USB-C en la parte superior para dar salida a 4K HDR y hasta 144Hz a un televisor o monitor, lo que le permite jugar en una pantalla grande en modo «dock» como la Nintendo Switch, pero superando a esa consola en cuanto a los 4K.

El puerto también puede dar salida a un «visor XR» (como las gafas de realidad aumentada), que Qualcomm cree que despegará en los próximos años.

El G3x Handheld también cuenta con altavoces de 4 vías, una cámara web de 1080p para streaming y micrófonos en el centro y la parte superior del dispositivo. Al menos una de las versiones se conecta también a redes 5G sub-6 y mmWave, lo que permite el juego móvil más rápido posible, junto con WiFi 6E.

Lo que hace que la consola destaque por encima de otros periféricos es el software proporcionado por AKSys Games Localization, que mapea automáticamente los controles en pantalla a los botones y los sticks para el pulgar.

Si has jugado antes con periféricos de juego para teléfonos, sabrás lo complicado que es esto: por muy hábil que sea el diseño de tu mando, no sirve de nada si no consigues que las pulsaciones de los botones se sincronicen con los controles táctiles de la pantalla.