Recordando The Print Shop, el programa para imprimir pancartas y felicitaciones en los 80

En 1984, Brøderbund Software lanzó The Print Shop, un programa que permitía a cualquier persona con un PC y una impresora crear fácilmente grandes pancartas, carteles y tarjetas de felicitación en casa por primera vez.

Gracias a su interfaz basada en menús, las personas sin experiencia en diseño gráfico podían imprimir tarjetas de felicitación, pancartas y membretes utilizando las impresoras matriciales que eran habituales en aquella época.

The Print Shop se lanzó originalmente en el Apple II por 49,95 dólares en mayo de 1984. El editor Brøderbund no tardó en adaptarlo a otros ordenadores populares de la época, como el Commodore 64, el Atari 800, el IBM PC y el Macintosh.

Incluía cientos de dibujos básicos tipo clip-art (similares a los actuales emojis) que podías utilizar para ilustrar tus creaciones.

Una de las características más interesantes de The Print Shop era que podías escribir cualquier mensaje y el programa lo formateaba automáticamente para que pudiera imprimirse con una fuente grande en horizontal en papel continuo.

Como la capacidad gráfica no era habitual en las impresoras de aquella época, las letras de las palabras del cartel solían estar compuestas por simples bloques o por muchos caracteres más pequeños agrupados para formar las formas de letras más grandes.

Muchos profesores utilizaron The Print Shop para decorar sus aulas, y tras la adición de una función de creación de calendarios en 1985, mucha gente comenzó a crear calendarios personalizados de Print Shop. También era posible crear felicitaciones doblando la hoja dos veces.

Nada más salir, The Print Shop alcanzó el éxito, encabezando regularmente las listas de ventas de software durante el año siguiente, ganando numerosos premios de revistas de informática y vendiendo más de 500.000 copias a finales de 1986.

Las ventas de The Print Shop pronto superaron al juego más vendido de Brøderbund Where in the World Is Carmen San Diego.

Si quieres rendir un homenaje moderno al pasado, puedes utilizar The Print Shop online en ThePrintShop.club y descargar como un PDF tu creación.