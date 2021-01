Redmi Note 9T: Toma de contacto y opinión

Xiaomi ha anunciado hoy el Redmi Note 9T, un nuevo smartphone de precio asequible con características bastante interesantes, como la conectividad 5G.

He tenido la oportunidad de probar el Redmi Note 9T durante los días previos a su anuncio y, a continuación, os traigo mis primeras impresiones sobre el terminal a falta de un análisis más exhaustivo.

Diseño

El Redmi Note 9T posee un frontal que es casi todo pantalla, con unos marcos ajustados aunque asimétricos, ya que el borde inferior es más ancho que el superior. Los marcos en sí se ven bastante estrechos, aunque sin llegar a ser tan finos como los que encontramos en otros smartphones de precio más elevado

La pantalla está protegida por Gorilla Glass 5 que, sin ser la generación más reciente de protección de Corning, es más moderna que la que incorporan otros smartphones de precio superior, por lo que en este sentido podemos estar bastante tranquilos.

Su parte trasera está ligeramente curvada en los laterales y ha sido fabricada en policarbonato. Posee una cierta textura de «puntitos» que ayuda al agarre y que le aporta un toque diferente al plástico liso.

Aunque este acabado en plástico no se ve tan sofisticado como el cristal ni se siente tan suave en la mano, me gusta más que, por ejemplo, el acabado en plástico liso del Galaxy S20 FE, y además las huellas dactilares no quedan marcadas.

En la parte trasera también encontramos el módulo de cámara con forma de círculo que alberga las tres cámaras y el flash. Las inscripciones «Redmi», «5G» y la información de fabricación están colocadas en la parte inferior y, para mi gusto, resaltan demasiado ya que Xiaomi ha optado por letras con un color blanco muy intenso.

Pantalla

La pantalla LCD de 6.53″ del Redmi Note 9T posee resolución FullHD+ (2340 x 1080 píxeles) y un ratio de aspecto alargado 19.5:9.

La densidad de píxeles resulta ser 395 ppp, que es un valor muy elevado que hace que todo se vea nítido, sin que sea posible distinguir los píxeles a simple vista.

Aunque algunos smartphones de gama alta ofrecen densidades de píxeles más altas, en la práctica no supone una mejora perceptible — especialmente en una pantalla LCD con matriz RGB donde la densidad de píxeles efectiva es igual a la real.

En mis pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro, he medido un brillo máximo de 445 nits (en línea con el valor de 450 nits de la hoja de especificaciones). El brillo es suficiente para ver bien la pantalla incluso en condiciones de abundante luz, aunque otros smartphones más caros superan esta marca.

El color negro no es completamente negro sino que, al tratarse de una pantalla LCD, tiene un brillo de 0,347 nits. Esto nos da un contraste 1.300:1, que es correcto aunque queda lejos de los paneles OLED.

En el modo de color auotmático, la pantalla ofrece una fidelidad buena, con un error medio DeltaE de 5.2 (por debajo de 4 se considera excelente) y un error máximo DeltaE de 11.3. Otros smartphones de gama alta ofrecen valores mucho más bajos, pero en este rango de precios son valores razonables.

Donde sí que hay margen de mejora es en la temperatura de color, ya que resulta ser 7.761ºK, bastante por encima del blanco puro de 6.500ºK. Esto significa que la pantalla exhibe un tinte azulado, que se aprecia sobre todo en apps con fondo blanco como el navegador.

Algunos fabricantes introducen ese tono azulado de forma intencionada, ya que el se ha demostrado que los usuarios asocian el blanco azulado con algo nuevo y el blanco anaranjado con algo antiguo (como las hojas de papel). No obstante, Xiaomi ofrece un ajuste de temperatura de color que podemos modificar a nuestro gusto, así que con un poco de paciencia deberíamos ser capaces de calibrarlo correctamente.

La pantalla cubre el 100% del espacio de color sRGB en el modo automático activo por defecto, y se queda a un 84% del espacio de color DCI-P3 que sí que cubren por completo ciertos smartphones de gama alta.

Rendimiento

El Remdi Note 9T cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 800U. Se trata de un chip de gama media que, como principal característica a señalar, cuenta con un módem integrado 5G.

Este chip posee dos núcleos rápidos Cortex-A76 a 2.4 GHz y seis núcleos Cortex-A55 de bajo consumo de energía hasta 2 GHz. Además, integra una GPU ARM Mali-G57 MC3 de 3 núcleos, un módem WiFi 5, un controlador de memoria LPDDR4x, y una unidad de procesamiento AI (APU 3.0).

En términos generales, este chip debería ofrecer un rendimiento comparable al Snapdragon 750G de Qualcomm.

El Redmi Note 9T viene acompañado por 4GB de RAM LPDDR4X, y 64 o 128 GB de almacenamiento. Una diferencia a tener en cuenta es que la versión con 64GB trae almacenamiento UFS 2.1, mientras que la de 128 GB cuenta con almacenamiento UFS 2.2, que es el doble de rápido según Xiaomi.

El almacenamiento se puede ampliar mediante una tarjeta microSD y la buena noticia es que no tendrás que sacrificar una de las ranuras SIM ya que la bandeja tiene espacio para dos tarjetas SIM y una microSD a la vez.

He sometido al Redmi Note 9T a algunas pruebas de rendimiento con los siguientes resultados: 305.936 puntos en AnTuTu, 598/1603 puntos en mono/multi-núcleo en Geekbench y 8.119 puntos en PCMark.

Hay que tener en cuenta que, al haber probado una unidad previa al lanzamiento, es posible que el rendimiento mejore — de hecho algunos benchmarks gráficos (3DMark, GFXBench) no se dejan ejecutar, posiblemente porque habían sido bloqueados por el fabricante para evitar filtraciones.

En el día a día, el teléfono se mueve con suavidad y no he notado parones al utilizar apps habituales como redes sociales o mensajería. Tampoco he tenido problemas a la hora de jugar a títulos 3D exigentes como Call of Duty o Asphalt 9, aunque obviamente no es un smartphone especialmente pensado para jugar.

En cuanto al sonido, cuenta con dos altavoces duales, uno situado en la parte superior y otro en la parte inferior, que ofrecen sonido estéreo. Además, cuenta con un conector de 3.5 mm para utilizar auriculares con cable.

El Redmi Note 9T llega con MIUI 12 sobre Android 10, así que se echa de menos que llegue Android 11 — sobre todo estando ya en 2021.

Biometría

El lector de huella del Redmi Note 9T está situado en un lateral, integrado en el propio botón de encendido. Esta es una posición bastante cómoda y, poco a poco, se está imponiendo entre los smartphones con pantalla LCD, ya que en este tipo de pantallas no es posible integrar un lector bajo el panel.

El desbloqueo es bastante rápido y, en general, funciona a la primera salvo que coloques solo una pequeña parte del dedo sobre el lector, en cuyo caso te tocará intentarlo de nuevo.

Batería

Si en algo destaca el Redmi Note 9T es en su batería ya que cuenta con una gran celda de 5.000 mAh, que además admite carga rápida a 18W. Por si lo dudabas, el cargador rápido viene incluido en la caja.

Llevo pocos días utilizando el terminal pero las primeras sensaciones en cuanto a autonomía son muy buenas, como era de esperar. No obstante, aún tendrán que pasar unos dáis hasta que pueda hacerme una opinión bien formada.

En la prueba PCMark de batería, con la pantalla calibrada a 200 nits (si no, el resultado no es comparable), el Redmi Note 9T ha conseguido una excelente marca de 13 horas y 2 minutos. Se trata de un valor muy alto que supera a otros smartphones que he probado, incluso a pesos pesados como el Poco F2 Pro (12 horas y 36 minutos).

Xiaomi afirma que, gracias a la tecnología de batería de alto ciclo de carga, los usuarios pueden disfrutar de hasta casi tres años de uso diario sin una degradación significativa de la capacidad de la batería. Es pronto para saberlo pero ojalá sea así.

Conectividad

El Redmi Note 9T soporta conectividad Wifi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como Bluetooth 5.1, NFC y emisor de infrarrojos. En la parte inferior cuenta con un conector USB-C 2.0.

La principal novedad del Redmi Note 9T es que se trata del primer dispositivo de la familia Redmi Note con conectividad 5G. He podido probar la conexión 5G y he conseguido buenas velocidades de descarga, en torno a 70-80 Mbps, que es lo que se consigue en la zona donde vivo en 5G.

Además, soporta Dual SIM y es posible utilizar conectividad 5G en ambas ranuras a la vez — algo de lo que ciertos smartphones de gama alta no pueden presumir.

Cámara

El Redmi Note 9T posee tres cámaras en la parte trasera: una cámara principal de 48MP, una cámara de profundidad de 2MP y una cámara macro de 2MP.

De estas tres cámaras, la interesante es la principal de 48MP ya que las otras dos tienen una utilidad muy limitada: tomar retratos o fotografías a muy poca distancia.

Me hubiera gustado ver a Xiaomi acompañar a la cámara principal por otras cámaras más útiles (ultra gran angular o teleobjetivo), pero es obvio que eso hubiera aumentado el precio del terminal y, al final, la cámara que más se usa es la principal.

Comenzando por la cámara macro, esta permite tomar fotografías a solo 4 cm de los objetos. La calidad de imagen está limitada por su resolución de tan solo 2MP.

Fotografías tomadas por el día con la cámara macro

Si nos centramos en la calidad de la cámara principal, he tomado algunas fotografías por el día y, en general, el resultado es bastante bueno.

Las imágenes capturadas por la cámara se ven nítidas aunque, algunas zonas de color blanco, se ven algo sobreexpuestas — supongo que es algo que se podrá corregir con alguna actualización de software que mejore el procesado.

Cabe destacar el buen funcionamiento del HDR, que hace que los cielos se mantengan azules (en lugar de blancos) a la vez que las zonas con sombra siguen siendo visibles (en lugar de ser una mancha negra).

Fotografías tomadas por el día con la cámara principal



La cámara ofrece reconocimiento de escenas para ajustar los parámetros de la cámara automática. En estas dos tomas, por ejemplo, ha detectado «nieve» y, como resultado, aumenta la exposición ya que normalmente la intensidad del blanco de la nieve engaña a la cámaras y hace que las fotografías salgan oscuras.

Fotografías tomadas con el modo de detección de escenas (nieve)

Por la noche, las imágenes tomadas con la cámara del Redmi Note 9T ofrecen poco ruido a costa de sacrificar la nitidez. Otros smartphones de mayor precio ofrecen una mejor calidad, pero no se puede pedir mucho más en este rango de precio.

A continuación, incluyo algunas fotografías tomadas por la noche:

Fotografías tomadas por la noche

En cuanto a la cámara frontal, posee un sensor de 13MP y una lente con apertura f/2.25. A continuación podemos ver un par de selfies tomados con esta cámara, que ofrece una calidad de imagen correcta siempre que tengamos buena luz.

Precio

El Redmi Note 9T con 4GB+64GB sale a la venta a finales de enero en los canales online de El Corte Inglés, Mediamarkt y Carrefour por 249,90 €. Solo se podrá comprar a través de Internet.

El Redmi Note 9T con 4GB+128GB saldrá a la venta a finales de enero en Orange, Vodafone, Movistar y Yoigo, así como en la tienda de Xiaomi, por 269,90 €.