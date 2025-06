¿Es real The Velvet Sundown? La banda que arrasa en Spotify que podría ser una creación de IA

En los últimos meses, una banda llamada The Velvet Sundown ha ganado una sorprendente popularidad en Spotify, acumulando más de 470.000 oyentes mensuales.

Con canciones como Dust on the Wind, Drift Beyond the Flame y End the Pain, su estilo recuerda a una fusión relajada entre country rock y psicodelia suave. Sin embargo, crece la sospecha de que esta banda podría no existir realmente y que su música ha sido generada completamente por inteligencia artificial.

☀️ ¿Pasas calor? ¡Equipa tu hogar para el verano: Las mejores ofertas en climatización! [ Saber más ]

Una presencia digital sin pruebas reales

The Velvet Sundown figura como artista verificado en Spotify, lo que en principio aporta credibilidad. No obstante, su biografía oficial ofrece frases vacías como “Hay algo hipnótico en The Velvet Sundown. No los escuchas, te deslizas en ellos”, sin aportar datos concretos sobre la trayectoria o identidad del grupo.

Los supuestos miembros —Gabe Farrow (voz y mellotron), Lennie West (guitarra), Milo Raines (sintetizadores) y Orion “Rio” Del Mar (percusión)— tampoco tienen rastro alguno en redes sociales o medios musicales.

Un sonido que recuerda a bandas clásicas

La música de la banda evoca a grupos como The Eagles, JJ Cale, The Allman Brothers e incluso Khruangbin, con una mezcla suave de rock sureño y ambientes psicodélicos. Pero algunos oyentes han notado que la voz principal varía ligeramente entre canciones, y que el resultado general es demasiado uniforme y carente de alma, como si estuviera diseñada para sonar agradable sin implicar emoción real.

El álbum debut de la banda, Dust and Silence, ya está disponible, mientras que su segundo trabajo, Paper Sun Rebellion, está previsto para el 14 de julio. Ambos álbumes tienen portadas casi idénticas: paisajes desérticos surrealistas con escaleras y un ojo flotante. Estas imágenes presentan características visuales comunes en los generadores de arte por IA, como variaciones mínimas sobre una misma plantilla.

Redes sociales poco convincentes

Las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram refuerzan la teoría de la generación artificial. Las imágenes del grupo tienen ese aspecto ligeramente extraño que suele acompañar a retratos creados por IA, con detalles poco realistas y expresiones poco naturales. Todo apunta a que tanto la identidad visual como sonora del grupo ha sido fabricada digitalmente.

Spotify, que desde 2024 demonetiza canciones con menos de 1.000 reproducciones anuales (lo que afecta al 86% de la música en la plataforma), ha sido criticado por dar visibilidad a un grupo aparentemente artificial. En contraste, Deezer ya ha etiquetado los álbumes de The Velvet Sundown como posibles contenidos generados por IA, avisando a los usuarios con un mensaje específico.

La reacción del público

Las opiniones están divididas. Algunos usuarios de Reddit consideran esto una estafa y se plantean cancelar su suscripción a Spotify. “Es una locura que Spotify no mencione que es IA”, se queja uno. Otro añade: “Todos hoy en día son un fraude. ¡Milli Vanilli llegó demasiado pronto!”. Pero también hay quienes simplemente disfrutan la música y afirman que “los temas son brutales”.

Ni Spotify ni Apple Music han emitido comunicados oficiales sobre el estatus de The Velvet Sundown. Mientras tanto, Deezer ha implementado un filtro de detección de contenido IA que identifica pistas creadas por modelos como Suno o Udio, lo que evidencia el contraste entre plataformas en cuanto a la transparencia con los usuarios.

¿Una campaña de marketing encubierta?

Cabe la posibilidad de que toda esta controversia sea una maniobra publicitaria magistral. Fingir ser una banda de IA podría ser una forma efectiva de captar atención mediática. Sin embargo, si realmente se trata de una creación artificial, todo indica que nunca veremos a The Velvet Sundown tocar en directo.

En su cuenta de X.com, la banda ha respondido a las acusaciones con firmeza: “Es absolutamente ridículo que periodistas sigan empujando esta teoría perezosa y sin fundamentos de que somos una banda generada por IA. No hay pruebas”. A día de hoy, sigue sin saberse si esta respuesta forma parte del espectáculo o si hay detrás una banda real que se beneficia del misterio.